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Foça'da bir kamyonun kasasından 108 kaçak göçmen çıktı!

İzmir Foça'da durdurulan bir kamyonun kasasından 108 kaçak göçmen çıktı. Kamyonun sürücüsü tutuklanırken, göçmenler ise işlemlerinin ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek

Foça'da bir kamyonun kasasından 108 kaçak göçmen çıktı!
13 Ekim 2022 Perşembe 09:16

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi. Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #kaçak göçmen #haber
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