İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0
76 YAŞINDA BOKSÖR!
76 YAŞINDA BOKSÖR!
0
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
0

Foça'da boğulma vakası! Duran kalbi yeniden çalıştırıldı!

İzmir Foça'da arkadaşları ile birlikte denize giren 17 yaşındaki Efe Koçak, boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kalbi duran Koçak'ın kalbi hastanede yeniden açlıştırıldı. Koçak'ı tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Foça'da boğulma vakası! Duran kalbi yeniden çalıştırıldı!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:56

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yenifoça Mahallesi Burunucu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte günübirlik tatil için ilçeye gelen Efe Koçak, denize girdikten bir süre sonra hareketsiz kaldı. Koçak'ın, çevredekilerin durumu fark etmesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koçak'ın kalbinin durduğu belirlendi. Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorların müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Efe Koçak, buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Koçak'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #boğulma
Önceki Haber
CHP'li Özel: Kanser gemisinin Aliağa'ya gelmesine karşı çıkıyoruz
Sonraki Haber
Müslüme'nin ölümünde yeni detaylar! Bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi!
İzmir'de 7 bin 800 yıllık heykelcik bulundu!
İzmir'de 7 bin 800 yıllık heykelcik bulundu!
0
Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alacak
0
İzmir'de minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
0
Torbalı’nın köylerinde yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm
Torbalı’nın köylerinde yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm
0
İzmir'de sağlık çalışanına makaslı saldırı!
İzmir'de sağlık çalışanına makaslı saldırı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.