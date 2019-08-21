Foça'da caz geceleri başlıyor

Foça Belediyesi Foça Caz Günleri kapsamında ücretsiz caz konserleri, düzenliyor.

31 Ağustos-1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen 1. Foça Caz Günleri'nde, caz müziğin önde gelen sanatçıları Foça ve Yeni Foça'da konserler verecek.

Tüm Foçalıları ve tatilini geçirmek için ilçeye gelen Foça dostlarını caz günlerine davet eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Caz festivalimiz Foça'da ilk olma özelliğini taşıyor. Değerli sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturuyor olmak, bize büyük mutluluk ve gurur veriyor"dedi.

1. Foça Caz Günleri

31 Ağustos Cumartesi - Yer: Foça Marsilya Meydanı

*Melis Sökmen - 20.00

*Şenova Ülker Quartet - 21.30

*Sibel Tüzün Band - 23.00

Her konser arasında Dj Barthez

1 Eylül Pazar - Yer: Yeni Foça Sosyal Tesisi

*İmer Demirer Quartet - 20.00

*Sibel Köse Band - 21.30

*Kerem Görsev Trio - 23.00

Her konser arasında Dj Barthez

2 Eylül Pazartesi - Yer: Foça Marsilya Meydanı

*Ricky Ford Quartet - 20.00

*Erkan Oğur Anatolian Blues - 21.30

*Fatih Erkoç Jazz Project - 23.00

Her konser arasında Dj Barthez