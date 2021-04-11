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Foça'da düşen uçaktaki pilotu çıkartan balıkçılar o anları anlattı

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Nisan'da denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarılmasına yardım eden balıkçılar, yaşadıklarını anlattı

Foça'da düşen uçaktaki pilotu çıkartan balıkçılar o anları anlattı
11 Nisan 2021 Pazar 13:34

Balıkçılardan Latif Beytorun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın her gün balık tuttukları noktada bulundukları sırada gerçekleştiğini söyledi.

Olay anında önce bir ses duyduklarını belirten Beytorun, bir pilotun uçaktan paraşütle atladığını gördüklerini, daha sonra kendilerine doğru gelen uçağın suya düştüğüne şahit olduklarını dile getirdi.

Düşen uçağa yaklaştıklarını ve içinde bulunan diğer pilotu çıkardıklarını kaydeden Beytorun, "Onu alıp tekneye bıraktık. 158'i aradık. O arada diğer komutan sudaydı. Onu aldığımızda sahil güvenlik ekipleri de geldi. Onlarla birlikte komutanımızı kıyıya bıraktık." diye konuştu.

Uçaktan pilotu çıkarırken zorlandıklarını dile getiren Beytorun, "Çünkü o sırada uçak batmaya başlamıştı. Komutanımız 4-5 yerden bağlıydı, nasıl yapacağımızı anlamadık. O, birkaç şey söyledi, öyle çıkardık. Patlama olur diye de korktuk ama çok şükür bir olumsuzluk olmadı. Biraz şoktalardı ama kısa sürede kendilerine geldiler." ifadelerini kullandı.

Beytorun, böyle bir olaya şahit olduğu için üzüntülü, pilotların kurtarılmasına vesile olduğu için ise gururlu olduğunu belirtti.

Beytorun'un balıkçı arkadaşı Ayhan Kaya da askerlere yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, önceki gün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren noktada çalışma yürütüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazın sudan çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan güvenlik güçlerinin de çevredeki önlemleri sürüyor.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, 9 Nisan'da Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, 2 pilot kurtarılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #foça #uçak düştü #foça pilot kurtarma
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