Foça'da halk toplantısı

Foça Belediyesi’nin Yeni Foça’da düzenlediği halk toplantısına çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni Foça’da yaşayan vatandaşlar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e istek ve önerilerini iletti.

Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen halk toplantısında, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Birim Amirleri ve Muhtarlar da yer aldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, göreve geldikleri günden beri kentte yaşanan mevcut aksaklıkları gidermeye çalıştıklarını, gelecek sezon ise yeni çalışmaları ve uygulamaları hayata geçireceklerini belirtti.

Vatandaşları dikkatle dinleyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, birçok soruya yanıt verdi.

Başkan Gürbüz; ‘‘Sokak hayvanları sorununun çözümü için sizlerin desteğiyle çağdaş bir Rehabilitasyon Merkezi açacağız. Çocuk parklarımızı yenileyecek ve bazı parklarımıza spor aletleri yerleştireceğiz. Foça’yı koruyup kollamak ve doğal yapısını bozmamak en büyük amacımızdır. Bu maksatla, Foça’nın Koruma Amaçlı Planını çıkartmak için Ankara’da çalışmalar yapacağız. Önceliğimiz, altyapı ile ilgili sorunları çözmek olacak. Aliağa Sanayi Bölgesinin yöremize verebileceği zararları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Eski belediye binamızı eğitime kazandırmak amacındayız. Üniversitelerimiz ile görüşüp 1000 dolayında öğrencinin eğitim faaliyetlerinde bulunduğu bir eğitim binası haline getirip, Yeni Foça’mıza fayda sağlayacağız. Bu gerçekleşmezse, gelir sağlamak için butik otel olarak kiraya vereceğiz. Yeni Foça tarihi çarşımızda ve genelinde tarihi dokuyu korumak için önlemler alacağız. Son günlerde meydana gelen su kesintilerini tamamen önlemek için hızla harekete geçtik. Su kesintileri sorununu çözecek ihalenin bir hafta içinde gerçekleştirilmesini sağladık. Kasım 2020’de tamamlanacak çalışmaların ardından, en az 20 sene böyle bir sorun yaşamayacağız. Foça’mızın birçok bölgesinde eş zamanlı çalışan İZSU ve İZBETON ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bize büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e şükranlarımı sunuyorum. Bütçemiz, gücümüz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ve birlik, beraberlik içerisinde güzel Foça’mızı daha yaşanır, daha güzel hale getireceğiz’’ dedi.

Foça Belediyesi’nin Halk Toplantıları; bugün saat 15.00’de Foça’da Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, saat 17.00’de Ilıpınar’da Düğün Salonunda ve saat 19.00’da Bağarası’nda Çok Amaçlı Salon’da devam edecek.