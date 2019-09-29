Foça'da Kadınca Kararınca sonbahar şenliği

Foça Belediyesi Bağarası Kadınca Kararınca Yerel Ürünler Pazarında Sonbahar Şenliği yapıldı.

Foça Gerenköy, Ilıpınar, Kozbeyli, Kocamehmetler, Yeniköy, Yeni Bağarası ve Bağarası'ndaki üretici kadınların, ev yapımı yiyeceklerini ve el yapımı sanat eserlerini satışa sunduğu Kadınca Kararınca Pazarı, şenlik sevincine sahne oldu.Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Belediye Meclis üyeleri de sonbahar şenliğine katıldı.Konuşmasına başlarken, Kadınca Kararınca Yerel Ürünler Pazarının kurulmasındaki emekleri için Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Mukaddes Yarba ve Tuncay Şentürk'e teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Temmuz ayında kurduğumuz Kadınca Kararınca Yerel Ürünler Pazarımızı geliştirmek için çalışıyoruz hep birlikte. Kendimiz ve ailemiz için üretmeye mecburuz ve üretmeyi çok seviyoruz. Mücadelemiz daim olsun ve daha da büyüsün. Üretici kadınlarımız, hepiniz çok kıymetlisiniz. Önceliğimiz kadınlar ve çocuklardır. Onlar eğer mutlu olursa; evde eş de mutlu olur, aile de mutlu olur, bütün ülke de mutlu olur. Her şey çok güzel olacak, aşkla olacak, hep birlikte birbirimizi severek olacak. Teşekkür ediyorum hepinize, çok sağ olun" dedi.