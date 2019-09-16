Foça'da Kıvılcım temizliği

Zorlu Holding Vestel şirketler grubu personeli 36 çevre gönüllüsü, Foça'da kıyı temizliği yaptı.

Foça Belediyesi'nin desteği ile Foça-Yeni Foça yolu Kartdere mevkiinde yapılan temizlik çalışmasında 87 torba çöp toplandı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çalışmaya katılan Kıvılcımlar Hareketi üyeleri, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e verdiği destek için teşekkür etti. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kıvılcımlar Hareketi üyelerine çevre temizliğinin önemine dikkat çeken örnek davranışları için teşekkür etti. Başkan Gürbüz; "Sağlıklı bir gelecek istiyorsak, çevremizi mutlaka temiz tutmalıyız. Doğanın kıymetini bilmeli ve onu koruyacak şekilde yaşamalıyız" dedi.