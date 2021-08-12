GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
0
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
0
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
0
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
0

Foça'da orman yangını çıktı!

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor

Foça'da orman yangını çıktı!
12 Ağustos 2021 Perşembe 16:20

Foça'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #foça orman yangını #yangın
Önceki Haber
Bakan Koca aşı olmayan kişi sayısını açıkladı
Sonraki Haber
Foça'da orman yangını çıktı!
Başkan Batur yangın bölgesinde
Başkan Batur yangın bölgesinde
0
"Eğitime ara verilince çocukların IQ'su düşüyor!"
"Eğitime ara verilince çocukların IQ'su düşüyor!"
0
Bahriye Üçok’ta sıcak buluşma!
Bahriye Üçok’ta sıcak buluşma!
0
İzmir'de kamyondan 10 bin 500 uyuşturucu hap çıktı
İzmir'de kamyondan 10 bin 500 uyuşturucu hap çıktı
0
Karabağlar Belediyesi'nden Muğla'ya destek
Karabağlar Belediyesi'nden Muğla'ya destek
0
İzmir Büyükşehir binası ile ilgili açıklama: Güçlendirmeye uygun değil!
İzmir Büyükşehir binası ile ilgili açıklama: Güçlendirmeye uygun değil!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.