Foça'da orman yangını çıktı!

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor

Foça'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.