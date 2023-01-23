Foça'da taş ocağı isyanı!

İzmir’in Foça İlçesi’ne bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi Bahçecik Mevkiinde taş ocağı açılmak istenmesi ilçe halkını isyan ettirdi. 2 bin 500 yıllık Pers Mezar Anıtı’na çok yakın olmasının yanısıra, zeytinlikler, arıcılık, hayvancılık, tarım alanları ve doğal SİT alanı içinde kalan bölgede taş ocağı açılmaması için yüzlerce kişinin katıldığı bir eylemle basın açıklaması yapıldı. Katılımcılar attıkları sloganlar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla taş ocağının asla kabul edilmeyeceğine dair tepkilerini ortaya koydular

İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Pers Mezar Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bazı belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, Foça Kent Konseyi, İzmir ve Ege Kent Konseyleri Birliği ile Ege Bölgesi Çevreci Platform ve Meclislerinin üyeleri, bazı meslek odaları ve sendikaların temsilcileri ve yüzlerce Foçalı katıldı.

ŞİNCİK BALTAYI TAŞA VURDUNUZ

Katılımcılar “Foça’nın Kalbi Taşlaşmasın, “Foçamızın Zeytin Ağaçlarına ve Tarihine Sahip Çıkıyoruz”, “Doğa İnsansız Yaşar İnsan Doğasız Yaşayamaz”, “Havama Suyuma Toprağıma Dokunma”, “Doğanın Tarihin Talanına izin Vermeyeceğiz”, “Taş Ocağına Hayır”, “Taş Ocağı İstemiyoruz”, “Zeytinime Dokunma”, “Kültür Mirasımızı Savunuyoruz”, “Tarihin Üzerine Taş İstemiyoruz”, “Bağrımıza Taş Basmıyoruz”, “Şincik Baltayı Taşa Vurdunuz”, “Tarihi Hor Gören Geleceği Zor Görür”, “Foçada Taş Ocağına Hayır”, “Zeytini Bitirince Taş Yirsiniz Gari”, “Foçanın Kalbi Taşlaşmasın” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Basın açıklamasını; “Foçada Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu” adına Ömer Atilla okudu. Son yıllarda ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin acımasızca talan edildiğini iddia eden Ömer Atilla, insana dair her şeyin yok sayıldığını, bu talanın Hes, Taş Ocağı vb. adlarla karşımıza çıktığını söyledi.

DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANININ YANI

Ömer Atilla; “Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başındaki dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtında bir basın duyurusu yapmak üzere toplandık. Bu yapılmak istenen taş ocağı Pers Mezar Anıtı’nın da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanı sınırlarının hemen yanında yer alıyor. 98,63 hektarlık alan (başka bir deyişle 980 dönüm) içerisinde 19.97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılması planlanıyor. Dosyada yer alan bilgilerde yılda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitesinin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alana T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süre ile 20.12.2022-20.12.2032 tarihli II-B grubu İşletme Ruhsatı alınmış ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatıldığı ilan edilmiştir.”

GÖZÜNÜZÜ TAŞ DOYURSUN

Plana hem teknik açıdan hemde yurtsever insanlar olarak karşı olduklarına vurgu yapan Ömer Atilla; “ Proje Alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içerisinde kalmaktadır. Orman Alanı ve Tarım Arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın Maden Faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır. Planlama ve Yer Seçim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi yapılmaksızın, Bölgenin Kapasite Sorunu Açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, Kültürel Varlıklara Etkileri Açısından Değerlendirilmesi yapılmaksızın ve Alanın niteliğine, Zeytinlik Alanlarına ve Tarım Alanlarına, Su kaynaklarına, etkisi değerlendirilmeksizin hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED sürecine itiraz ediyoruz. Burası Gediz Havzası Drenaj Alanı içinde yer alıyor. Sulak alanlar, su havzası, zeytinlikler ve tarım alanlarının içinde kalıyor. Yurtsever olarak, İzin Vermeyeceğiz. Her türlü hukuki yola başvuracağız. Ruhsat İptal davası açacağız.. Kısaca “Gözünüzü taş doyursun” Artık yeter. Suyumu toprağımı havamı tarihimi rahat bırakın, dokunmayın “ dedi.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Ömer Atilla’dan sonra konuşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz sözlerine ne yapacaklarını şaşırdılar artık diyerek başladı. Fatih Gürbüz; Ama Foçada yaşayanlar tepkisiz yada uyuşmuş insanlar değil. Toprağını, denizini, havasını, suyunu seven insanlar. Memlekette yer kalmadı, geldiler, dünya mirası tarihin arkasına taş ocağı yapmaya çalışıyorlar. Yeter be kardeşim. Belediye olarak açtığımız davaların hepsinin takipçisiyiz. Burada günlerce beklemeye hazırız. Taş ocağı istemiyoruz. Taş ocağını açtırmayız” Dedi.

BURASI DÜNYA KÜLTÜR MİRASI BİR ALAN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Deniz ve Kıyı Alanları Koruma Komisyonu Başkanı Hakan Barçın da dünya kültür mirası yapılara sahip bölgeye taş ocağı açılmasına karşı olduklarını söyledi. Hakan Barçın ; “ Bakın arkamızda 2 bin 500 yıllık tarihi bir miras var. Pers Mezar Anıtı. Hemen onun sağı solu zeytinliklerle dolu. Her taraf bir doğa mucizesi. Doğanın çok cömert davrandığı bir yere taş ocağı yapmak isteniyor. Böyle fütursuzca, böyle bilinçsizce, böyle saldırgan bir tavırla daha nerelere varılacak çok merak ediyoruz. Foça çok önemli bir coğrafya, coğrafyanın cömertçe davrandığı br alan. Her tarafı orman ve yeşil alanlarla çevrili, içeride kültürel bir miras var. Dünya mirası. Bize ait bir şey değil. Dünyaya ait bir şey. Bunun yanıbaşına taş ocağı açılmak isteniyor. Buna kesinlikle karşıyız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. “ dedi.

PAMUK NİNE: ÇADIR KURUP BEKLEMEZSEM HARAM OLSUN KALAN ÖMRÜM

Bağarası köylülerinden Pamuk Nine olarak tanınan 84 yaşındaki Müşerref Munar ise Egenin en güzel yerine taş ocağı yapılmaması için kurulacak çadırda elinde silahla beklemeye hazır olduğunu söyledi. Müşerref Munar; “ Zeytinciyim. Tarımcıyım. Foça Egenin en güzel yeri. Allah Aşkına lütfen Foça’ya kesnlikle dokunmayın. Foçaya böyle insanlar girmesin bile. Kötü insanlar Foçaya girmesin. Foçanın kıymetini bilelim. Kesinlikle taş ocağı yapılmasın. Böyle doğal olarak kalsın. Ben Allah’tan başka kimseden korkmayan, Bağarasında yaşayan Pamuk Nine’yim. Buraya bir çadır kurun. Birde silah verin elime. Beklemezsem, bundan sonraki ömrüm haram olsun bu Türkiye’ye” dedi.

Basın açıklaması katılımcıların slogan atması ve alkışlı protestolarının ardından olaysız sona erdi.