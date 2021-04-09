Foça'da uçak düştü. Görgü tanıkları o anları anlattı

İzmir Foça açıklarında askeri uçak düştü. İki pilotun kurtarıldığı kazada görgü tanıkları o anları anlattı

Foça'da askeri uçağın düşüşüne tanık olan amatör olta balıkçısı Selahattin Coşkun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden balık tutmaya geldiklerini belirtip, "Uçağın düştüğünü gördüm. Önce bir patlama sesi duyduk. Ardından denizin üzerinde iki paraşüt gördük. Bunlar uçaktan atlayan pilotlardı. Uçak bir müddet sonra alçalıp, sağa doğru giderek, karaya çarpacak gibi oldu. Ancak denize düştü. Tekneler geldi. Pilotları sudan balıkçı tekneleri aldı. Kurtarılan pilotlar çok şükür iyiydi" dedi.

'İKİ PARAŞÜTÜN YUKARI ÇIKTIĞINI GÖRDÜK'

Bir diğer amatör olta balıkçısı Faruk Hız da "İki eğitim uçağının sürekli üzerimizde uçtuğunu gördük. Onları seyrettik. Fakat saat 11.00 gibi uçak sesleri duyulmadı. Denize odaklandığımız için o anlarda pek çevreye bakmıyorduk. Sonra başımızı kaldırdığımızda kırmız beyaz koca uçak üzerimize geliyordu. O anda uçaktan paraşütleri fırlatması nedeniyle patlama sesi geldiğini duydum. İki paraşütün yukarı çıktığını gördük. Uçak alçak irtifada, sessizdi, çalışmıyordu. Motoru stop etmişti. Uçağın daha sonra arka tarafımızdaki bizim göremeyeceğimiz bölgede denize gömüldüğünü duyduk. Çok geçmeden yetkililer geldi. Pilotların durumu iyiymiş, hastaneye kaldırılmış. Sahil Güvenlik botları ve bir asker kurtarma gemisi geldi" dedi.

MUHTAR, O ANLARI ANLATTI

İzmir'in Foça ilçesinde, askeri uçağın kaza kırıma uğradığı anı görenlerden, İsmetpaşa Mahallesi'nin muhtarı Fuat Karakuyu, balıkçıların 2 pilotu denizden çıkarıp, tekneyle kıyıya getirdiğini söyledi. Karakuyu, "Mahallemde çalışma yaptığım sırada keşif uçaklarının geçtiğini gördüm. O sırada denizin üzerinden ses geldi. 2 kişi, paraşütle denize süzülüyordu. İnciradası dediğimiz yerin kuzey tarafına uçak düştüğünü anladım. Balıkçı arkadaşlar, 2 pilotu denizden çıkardı, tekneyle kıyıya getirdiler. Sağlıklı görünüyorlardı, sağlık merkezine gönderildiler" dedi.