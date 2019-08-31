Foça'da Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla Foça’da düzenlenen Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü ile Yeni Foça’da düzenlenen Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konserine yüzlerce vatandaş katıldı.

Foça Kavala Kafe önünden başlayan Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşünde vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle yürüyüp coşkulu marşlar söyledi. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bandosu eşliğindeki Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşüne; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, askeri ve sivil erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ergin Kayran yönetiminde Yeni Foça’da konser verdi. Yeni Foça Sosyal Tesis yanı Tören Alanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseri, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği Hüseyni makamındaki Yemen Türküsü ve Vardar Ovası Türküsü ile başladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türk Sanat Müziği Korosu’na ve Şef Ergin Kayran’a teşekkür çiçeği sundu. Başkan Fatih Gürbüz; ‘‘30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Borçlu olduğumuz, minnet duyduğumuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.’’dedi.

Beraber ve solo şarkıların söylendiği konser, İzmir’in Marşı ile sona erdi.