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Foça'daki hayvan barınağı perişan durumda!

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 19 Kasım 2021 günü Gerenköy/Foça’da bulunan Foça Hayvan Bakımevi’ndeki içler acısı durumu yerinde tespit ederek durumu raporlaştırdı

Foça'daki hayvan barınağı perişan durumda!
24 Kasım 2021 Çarşamba 15:50

Aralarında yavruların da olduğu yüze yakın köpeğin bulunduğu barınağa ulaşımın çok zor olduğu ifade edilen raporda hiçbir güvenlik önlemi olmaması sebebiyle hayvanların dışarıdan gelecek tüm tehlikelere karşı savunmasız olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimin olmadığı bakımevinde bulunan hayvanlara ilişkin olarak kayıt defteri tutulmadığı, müşahede ve karantina alanının bulunmadığı, yalnızca bir veteriner teknikeri ve bir bakıcı olduğunun tespit edildiği raporda köpeklerin sağlık durumlarının çok kötü olduğu, bir köpeğin iltihaptan gözünün kapandığı, birçok uyuzlu köpek olduğu ve karantina bölümünün olmaması sebebiyle sağlıklı köpeklerle uyuzlu köpeklerin bir arada olduğu tespit edildi.

KOŞULLAR HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI

Ayrıca hayvan sayısı göz önünde bulundurulduğunda barınma alanlarının çok küçük ve bakımsız olduğu, barınma alanlarının beton zeminden oluştuğu, zeminin ıslak olduğu, barınma alanlarında çokça köpek dışkısının bulunduğu, hayvanların mama kaplarının bulunmadığı, yalnızca birkaç padokta su kabı bulunduğu, yavru köpeklerin kaldığı padoğun tavanından su aktığı, zeminin ıslak olduğu inşaatın yarım bırakıldığı, padoklarda altlık bulunmaması sebebiyle hayvanların boş leğenlerin ve dışkıların içinde yattığı, köpeklerin patilerinin ıslak olduğu, alandan rahatsız edici bir koku yayıldığı, bazı yetişkin köpeklerin bedenen zayıf olduğu ve üşüdükleri, köpeklerin fiziksel görünümlerinden beslenmelerinin yetersiz olduğu, yavru köpeklerin sayısının fazla olması, zeminin ıslak ve soğuk olması ve de barınağın fiziki koşulları sebebiyle ölümcül bulaşıcı hastalıkların (gençlik hastalığı, kanlı ishal gibi) kolaylıkla bu canlara bulaşabileceği ve bu nedenle yavru köpeklerin tamamının ölebileceği tespitlerinin yapıldığı raporda bakım evinin Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesinde aranılan koşulları sağlamadığı, hayvanların ivedi bir şekilde koşulları uygun olan bakımevlerine aldırılarak tedavilerinin yapılmasının sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir.

Etiketler; #foça #foça hayvan barınağı #izmir barosu #izmir
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