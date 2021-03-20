Foça'nın eski başkanı kaza yaptı!

İzmir'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gökhan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.