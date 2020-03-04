Foça, şehitler için yürüdü

Foça'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Foça Belediyesi tarafından düzenlenen saygı yürüyüşüne, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük hüzünle ve sessizce yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Şehit Mehmetçiklerimizi tarifi zor bir duyguyla andıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Anadolu topraklarında yaşayan bizler; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden her daim bir bütün olmalıyız. Bu vatanın bir evladı olarak tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin huzur ve güven içinde yaşamalarından başka bir isteğimiz olamaz. Bir annemizin daha feryadını haykırmaması için en sağlıklı adımlarla hareket ederek bunu sağlamalıyız. Türkiye'mizin artık böyle acılar yaşamaması en büyük dileğimiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum"dedi.