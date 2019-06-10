Foça suya kavuştu

Foça'ya kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan arıza, İZSU ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu giderildi. İlçeye 40 saat aradan sonra tekrar su verilmeye başlandı.

Menemen ilçesi kırsal Musabeyli Mahallesi'nde İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında, 8 Haziran Cumartesi saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının Foça'nın Bağarası Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki kesiminde meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. İZSU yetkilileri isale hattına giden suyu, vanasını kapatarak kesti. Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerine su verilemediği bildirildi. Ekipler, gece boyunca aralıksız olarak çalışıp, isale hattında patlayan boruyu onarıp, tekrar su verdi. Ancak bu defa 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı için eskidiği belirtilen isale hattında başka patlamalar da meydana geldi. İsale hattında yaşanan yeni patlamalar nedeniyle ilçedeki su kesintisinin süresi uzadı. Arızanın uzaması nedeniyle mahallerde İZSU ve Foça Belediyesi tarafından tankerlerle temizlik ve hijyen amaçlı kullanma suyu dağıtıldı. Arızanın giderilmesi için İZSU ekiplerinin aralıksız yaptığı çalışmalar sonucunda, önceki gece saat 23.00'te arıza giderilip, ilçeye yeniden su verilmeye başladı.

İZSU, evlere su taşıdı

Arızanın başladığı anlardan itibaren, gerek patlamanın meydana geldiği noktadaki çalışmaları izleyerek yönlendiren gerekse kesinti nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalleleri dolaşarak geçici çözümler üreten Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, gece yarısı, belediyenin kurumsal Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla ilçeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu. Gürbüz, "Bu sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi" diyerek başladığı açıklamasında, tatil ve hafta sonu demeden İZSU personelinin tamamının görev başında kalarak işlerini sahiplenmesinden övgüyle bahsetti.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti: "Sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi. Borular eskiydi, bakımı yapılmıştı veya yapılmamıştı, bizim sorumluluk alanımızdı veya değildi. Bunlar sebepler ve bahaneler. İşin aslı bu sıcakta bayram tatili, pazar günü demeden bölge İZSU personelinin tamamının görev başına gelmesi ve mesai saati gözetmeksizin tekrar tekrar patlak veren sorunu çözünceye kadar işlerini sahiplenişleri, bizim elimizdekiler dahil çevre ilçelerden gelen 16 arazöz ve tankerin Foça'da girilmedik sokak bırakmaması, personelin kendi insiyatifiyle suyu ihtiyacı olanların evlerine kadar taşıdığını duyurmak isterim. İki gün boyunca susuz kaldığı halde bana ve ekibime olan güvenini kaybetmeyen desteğini esirmeyen büyük ailem Foçam. Bu sıcakta sıkıntı çeken herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Yeni boru hattı en erken ne zaman yapılmaya başlanabiliyorsa o zaman başlanacağını bilmenizi istiyorum. Bana olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Sizi seviyorum. Herkese iyi geceler. Çamaşırları makinaya kendimi duşa atıyorum."