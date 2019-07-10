Foça, turizmden daha fazla pay almalı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü makamında ziyaret eden Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, Foça’nın turizmden aldığı payın mutlaka arttırılması gerektiğini ifade etti

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy ve beraberindeki heyet, 31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

Gürbüz’e başarılı bir dönem geçirmesi dileğini ileten Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, tarım potansiyelinin yanında Foça’nın Eski ve Yeni Foça olarak önemli bir turizm potansiyeli barındırdığını, bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda Foça Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarını, bu yönde Foça Belediyesi’nin atacağı her adımda destek verebileceklerin söyleyen Süsoy, “Eski Foça yaz kış hayatın olduğu, dokusunun uzun yıllardır korunması nedeniyle cazibesi olan bir yaşam beldesi. Ancak turizmden alması gerektiği payı tam alabildiğini düşünmüyorum. Bu konuda atılması gereken adımlarda, Menemen Ticaret Odası olarak, Foça Belediyesi ile beraber yürümeye hazırız” dedi.

Yeni Foça’nın korunaklı koyu, rüzgarlı yapısı ile windsurf ve yelken anlamında önemli bir lokasyon olduğunu söyleyen Süsoy, “Çeşme gece hayatıyla, sahilleri ile, Alaçatı’daki windsurf imkanlarıyla bir çok yönden turizmin gözbebeği durumunda. Foça’nın balık restoranları, gecesi ve birbirinden güzel koyları ile Çeşme ile yarışabilecek bir potansiyel barındırıyor. Yeni Foça’nın windsurf açısından Alaçatı’dan geri kalır yanı yok. Bu imkanlarımızı değerlendirmeli, göz önüne çıkarmalı ve bu güzel beldemizi Ege’nin yıldızı haline getirmeliyiz” diye konuştu.

Foça'nın geleceği için

Menemen Ticaret Odası yönetiminin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, öncelikli hedefinin hizmet dışında Foça’nın tanıtılması olduğunu söyledi. Gürbüz, amaçlarının Foça’yı, turizmi ve tarımı ile hem yerlisinin, hem üreticisinin hem de turizmcisinin memnun olduğu bir ilçe haline getirmek olduğunu söyledi. Bu kapsamda farklı farklı projeler geliştireceklerini ve bu konuda kurumlar arası işbirliğine çok önem verdiğini söyleyen Gürbüz, “Yeni dönemde tüm çabamız ve çalışmalarımız güzel Foça’mızın geleceği için olacak” diye konuştu.