Foça'ya bir mavi bayrak daha

Foça, Mavi Bayraklı plaj ve koylarımıza bir yenisini daha ekledi.

Foça'ya bir mavi bayrak daha
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42

Bugün yapılan törenle kriterlere uygun görülen Yeni Foça Halk Plajı’nda Mavi Bayrak göndere çekildi.

Foça sınırları içerisindeki Mavi Bayraklı plajlar;

Yeni Foça Halk Plajı, Gencelli Halk Plajı, Yeni Foça Öğretmen Evi, Mambo Beach Club, Pollen Tatil Köyü, Acar Kamp, 4. Mersinaki, Fokai Otel, Voodoo, Şamata Beach Club, İsmetpaşa Halk Plajı, Küçük Hanedan Otel Plajı ve Karakum Halk Plajı, Mackerel Club.

Sosyal Medya

12 mavi bayraklı plaj ve koylara sahip cennet Foça’mıza bu gün itibariyle bir mavi bayrak daha ekledik. Tüm kriterleri sağlayıp tertemiz yaptığımız Yeni Foça Halk Plajımız TÜRÇEV yetkililerince Mavi Bayrak almaya layık görüldü. Gönül rahatlığıyla kullanmanız dileğiyle.

Önceki Haber
Menemenliler İtalya'da dünya birincisi oldu
Sonraki Haber
Her şey yaşanabilir Çeşme için
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.