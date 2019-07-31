Foça'ya bir mavi bayrak daha

Foça, Mavi Bayraklı plaj ve koylarımıza bir yenisini daha ekledi.

Bugün yapılan törenle kriterlere uygun görülen Yeni Foça Halk Plajı’nda Mavi Bayrak göndere çekildi. Foça sınırları içerisindeki Mavi Bayraklı plajlar; Yeni Foça Halk Plajı, Gencelli Halk Plajı, Yeni Foça Öğretmen Evi, Mambo Beach Club, Pollen Tatil Köyü, Acar Kamp, 4. Mersinaki, Fokai Otel, Voodoo, Şamata Beach Club, İsmetpaşa Halk Plajı, Küçük Hanedan Otel Plajı ve Karakum Halk Plajı, Mackerel Club. Sosyal Medya 12 mavi bayraklı plaj ve koylara sahip cennet Foça’mıza bu gün itibariyle bir mavi bayrak daha ekledik. Tüm kriterleri sağlayıp tertemiz yaptığımız Yeni Foça Halk Plajımız TÜRÇEV yetkililerince Mavi Bayrak almaya layık görüldü. Gönül rahatlığıyla kullanmanız dileğiyle.