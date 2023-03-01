Foçalılar depremzede komşularının yanında

Foça protokol üyeleri, deprem afetinin yaşandığı illerden Foça'ya gelen depremzede vatandaşları kısa zaman aralıklarında ziyaret etmeye devam ediyor.

Foçalılar depremzede komşularının yanında
01 Mart 2023 Çarşamba 09:56

Bu kapsamda, Foça Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesislerinde kalan depremzede vatandaşlar; Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından ziyaret edildi.

28 Şubat Salı günü gerçekleşen ziyarette, Foça halkı adına her zaman depremzede vatandaşların yanında olacaklarını söyleyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, çocuklara hediyeler verdi.

Depremzede vatandaşların sorunlarını dinleyen Foça Kaymakamı Mehmet Türköz'de, ''Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimiz tüm imkanları ve kurumlarıyla her zaman sizlerin yanınızda, kapılarımız sonuna kadar sizlere açıktır.''dedi.

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