Folkart Gallery'de 'Gece Sirenleri'

Kalem ve fırçanın eşsiz buluşması, usta sanatçılar Selim İleri ve Ali Kotan ile Folkart Gallery'de, özel sergide gerçekleşiyor.

Türk edebiyatının usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin fırtınalı düzyazı serüveni, Türk resminin usta ressamı Ali Kotan'ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. Ali Kotan'ın tablolarını ise usta yazar Selim İleri de, özel kısa metinlerle yorumladı. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak Folkart Gallery için, üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi, 18 Ekim tarihinde İzmirliler ile buluşacak. Sergi, 'iyi ve güzelden yana imge ve harflerin tanıklığından' oluşuyor.

Karşılıklı ilham

Folkart Gallery, yeni, iddialı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk edebiyatının usta, değerli ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressam Ali Kotan'ın, İleri'den esinlendiği eserleri Folkart Gallery'de özel olarak buluşuyor. Serginin en değerli özelliklerinden biri, Ali Kotan'ın Selim İleri'nin metinlerinden; Selim İleri'nin de Ali Kotan'ın resimlerinden ilham alarak, karşılıklı etkilenmeyle yarattıkları ortak eserler. Tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olarak, Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başlatılan "GECE SİRENLERİ" adlı sergide, sanatın farklı disiplinlerinde üretimde bulunan Selim İleri ve Ali Kotan'ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer alacak. 'Gece Sirenleri' isimli sergi, 18 Ekim 2019 tarihinde ziyarete açılacak. Ücretsiz ziyaret edilebilecek serginin 19 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalması planlanıyor. Sergi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Galerinin 14. Sergisi

Folkart Gallery, 14. sergisi olan 'Gece Sirenleri' iki farklı sanat dalının birbiriyle etkileşimine ev sahipliği yapacak. Sanatseverlerin, iki farklı sanat dalının etkileşimini yakından inceleme ve değerlendirme fırsatı bulacağı sergi için, Selim İleri ve Ali Kotan 3 yıldır çalışıyor. Sergide 85 eser yer alıyor. Sergi hazırlıkları sırasında Ali Kotan'ın resimleri Selim İleri'ye; Selim İleri'nin metinleri ise Ali Kotan'a emanet edildi. İki usta isim, karşılıklı olarak eserlerde hissettiklerini, gördüklerini, algıladıklarını, kendi sanat dallarında eserleriyle yorumlayarak yansıttılar.

Yazın hayatının çok önemli ismi Selim İleri ile resim sanatının usta fırçası Ali Kotan bu projeyi, 'metin ve imgenin dünya karşısındaki varlık ve hiçlik kavgası' olarak betimliyor.

İyi ve güzelden yana imge ve harflerin tanıklığından oluşan sergi, iki sanatçının hayata karşı duruşlarını sergiliyor. İki sanatçının izleyiciyi bambaşka bir farkındalık çizgisine taşıdığı bu ortak sergi; bir bakıma yaşamda çektiğimiz acılarla yüzleşmemizi de sağlıyor.

Sergi, kalem ve fırçanın ortak dansında, içi içine sığmayan, çoşkulu bir hayal gücünün ortaklaşan yoğunluğunu ve saflığın, temizliğin dünyasını temsil ediyor.

Folkart Gallery ziyaret saatleri

Hafta içi Saat: 10.00-19.00 (Pazartesi hariç. Haftanın 6 günü ziyarete açık)

Hafta sonu Saat: 10.00-18.00