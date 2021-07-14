Folkart, İzmir'in 7 takımına birden sponsor oldu!

Saya Grup bünyesinde yer alan Folkart, “İzmir’in renkleri tek yürek” adını verdiği destek projesi kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı liglerde mücadele veren İzmir’deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına yaklaşık 20 milyon TL’lik forma göğüs sponsoru oldu.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de kültüre, sanata ve spora verdiği desteklerle bilinen inşaat sektörünün öncü firmalarından Folkart, İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) desteğiyle şekillendirdiği “İzmir’in Renkleri Tek Yürek” isimli projesini açıkladı. Swissotel Büyük Efes Smyrna Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında projenin içeriği paylaşıldı. Toplantıya İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor Yöneticisi Okan Bulut, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Saya Grup bünyesinde yer alan Folkart, “İzmir’in renkleri tek yürek” adını verdiği destek projesi kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı liglerde mücadele veren İzmir’deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına yaklaşık 20 milyon TL’lik forma göğüs sponsoru oldu. Sponsorluk toplantısında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart bundan 15 sene önce İzmir merkezli kurulmuş bir şirket. İzmir'den çok ciddi fayda gördük, İzmir’le büyüdük ve bugünlere geldik İzmir aldı bizi inşaat sektöründe en tepesine çıkardı. Bunun tek taraflı olmamalı. İzmir'den kazdığımızın bir kısmını geri İzmir'e vermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Geçmiş yıllarda yine 7 takımımıza sponsorluk ancak süper ligde takımımız yoktu o zaman. Şimdi 2 takımımız Süper ligde. Umarım tüm takımlarımız süper ligde olur, bizim bu konudaki hedefimiz bu. Bunun içinde Folkart olarak elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz İzmir'den kazandık ve İzmir'e vermeye devam edeceğiz. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa bir şirket süper ligdeki 2 takıma ve şehrin hemen hemen bütün takımlarına sponsor oluyor, bu gurur bizler için k önemli. Bize benzer diğer şirketlerinde bu işlere el atmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Folkart örneğini inşallah İzmir'e yayalım



Sancak'ın ardından söz alan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise, "Bugün gelinen noktaya bakarsak bunun esasında çalışmaları çok önceden başlamıştı. Bunu da ilk Folkart başlattı yine. Biz esasında bir süreci başlattık diye düşünyüruz. Biz göztepe birinci ligdeyken, karşıya da birinci ligdeydi, futbolda hırçın devame den ortam o dönem İzmir'de de vardı. İki yaka bir araya gelsin projesi ile Folkart hem Göztepe hem Karşıyaka'nın sponsoru olmuştu. Bu iş birliklerinin şehrin dinamiklerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. FOLKART'ın bugünkü lansmanın bir sürecin tamamlanması. Türkiye'ye örnek… Kulüpler Birliği başkanlığı yapan biri olarak Futbolda oluşan bu hırçın ortamı düzeltmenin en güzel örneğini İzmirliler veriyor. Geçen kulüpler birliği toplantısında Karadeniz takımları bir örgüt kuruyormuş buna örnek olarak da İzmir'i verdiler. Bu bizim için çok büyük bir övünç kaynağı. İzmir'de bu şekilde kazanan iş adamlarımızın İzmir'e kazandıklarının bir kısmı ile spor olsun, sponsorluklar olsun… Çeşitli şekilde İzmir'e geri vermeli kent için çok önemli. Bunun için FOLKART'a da teşekkür ediyorum. İzmirlilerin FOLKART'ı örnek alması gerekiyor. Çünkü bu konuda İzmir'in çok faal olmadığını söylemek isterim. İzmir'de bir zaaf var. FOLKART örneğini inşallah İzmir'e yayarız" dedi.

Türkiye’ye örnek



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise, "Burada olmak benim için çok mutluluk verici. Mehmet başkanımızın bahsettiği gibi Türkiye'de örnek alınan dostluk örneği sergiliyoruz. Bunu örnek alan kentlerimiz var ancak biz bunu başardık. Bunu ilkleri başaran FOLKART ile başarmak bizi mutlu ediyor. Sponsorluğu lig ayır etmeden veriyorlar. Biz 2'nci lig de yer aldığımız dönemde de sponsorumuz oldular, onların desteği bizler için çok önemli" diye konuştu.

Şahin’den özür çıkışı



Menemen Spor Kulüp Başkanı Tahir Şahin ise, "Bugün için söylenecek bir söz bile yok aslında. Sporseverler olarak o kadar büyük bir pozisyondayız ki, bundan şeref ve mutluluk duyuyoruz. Spor kulüpleri dünyanın en zor yöneticiliklerinden bir tanesidir. Birine kötülük yapacaksan git bir spor kulübüne başkanlık yap derler. Ben 20 sene belediye başkanlığı yaptık ancak spor kulübü yöneticiliği yaptığım kadar yorulmadım. 20 yıl eşittir 2 yıldır… Ben bu tür projelerin sadece bir aileye yüklenmesinde kalmasın istiyoruz. İzmir'de FOLAKART gibi dünyada sivil toplum örgütleri ve iş insanları var, bunların paylaşılması gerekiyor, paylaşıldıkça mutluluğunda aha kuvvetli olacağını söylüyorum. Ben FOLAKART ailesine bir özür borçluyum, bundan bir süre önce göğüs reklamı vermişti bende bir kazık atmıştım, FOLKART ailesine, o kazık yine spor adına atılmıştı. O dönemde İzmir'de stat krizi vardı, tanımlarımız maç yapacak stat bulamıyordu, bizde de bir toprak sahamız vardı, ben bakanlıktan istedim istedim alamadık. Biz de paldır küldür oraya müteahhitleri topladık, belediye başkanı olduğumuz için o gücümüz vardı. Bir inşaat firması ben ücretsiz yaparım dedi, bunu diyince göğüs sponsorluğunda güme gitti" dedi.

Kupa İzmir'e gelecek



Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, "Şehirden aldığını şehre vermek diye bir laf vardır, bugün onun vücut bulduğu bir gün. O yüzden tüm Sancak ailesine çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Tüm İzmir spor camiası olarak çok güzel bir gelenek oluştu. Biz kulüp başaranlar olarak birbirimizin adına konuşma yetkisini birbirimize verdik. Bunu da İZVAK çatısı altında yapıyoruz. Çok az böyle bir kurum var şehrimizde. Süreklilik anlamında 3'ncülülüğü sayamıyoruz, inşallah bu örnekleri çoğaltacağız. Ölümsüz kulüplere bu desteği kulüplere vererek gerçekten ölümsüzleşiyorsunuz, yüreğinize sağlık. Biz bir spor kulübüyüz aynı zamanda uzun süredir Avrupa Kupasını kaçırıyoruz, ancak önümüzdeki sezon o kupayı buraya getireceğiz" diye konuştu.

Bu daha başlangıç



İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve kulüp başkanları Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’a teşekkür etti. İZVAK Başkanı Ali Erten, “Bugün İzmir futbolu için yepyeni başlangıç ve çok özel bir gün. Bu şehirde bunları başarabilmiş olmanın büyük bir gurur ile karşınızdayız. Folkart İzmir'in bütün renklerine katkı sağlıyor. Eminim bu başlangıç ve örnek. Tüm Türkiye'ye örnek olacağına düşünüyorum” dedi.

Olimpiyatlarda İzmir'i temsil eden daha çok sporcumuz olsun

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "İzmir'i tebrik ediyor ve kutluyorum. Tarihe tanıklık ediyoruz. Hayaldi gerçek oldu. Hayal etmeden hiçbir şey gerçek olmuyor. Bunlar yıllar önce hayaldi. Bu topraklarda büyüyen, ve kanlandığını yine bu topraklarda harcayan iş adamlarımız var. İzmir'in sporuna katkı sağlayan ve futbol fabrikası gibi çalışan kulüplerimizle de gurur duyuyorum. Böyle bir şehirde görevde yapmaktan da gurur duyuyorum. Olimpiyatlara da çok az bir süre kaldı, inanıyorum ki tüm Türkiye'nin kalbi olimpiyatlarda atacak. Umut ediyorum ki olimpiyatlara giden gençlerimi sadece başka şehirden olmasın İzmir'den olsun. Sağ olsun Göztepe'nin iki sporcusu Olimpiyatlarda İzmir'i temsil edecek. Tüm takımlarımız Fenerbahçe gibi bir alt yapı oluşturarak İzmir adına olimpiyatlara katılması en büyük hayalimizdir" ifadelerini kullandı.