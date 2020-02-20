Fuar açılışında Visit müjdesi

Başkan Soyer, HORECA Ege Uluslararası Fuarı'nın açılışında turistlerin;İzmir'in kültür, arkeoloji, doğa, gastronomi ve somut olmayan kültürel miras rotalarına ulaşımını kolaylaştıracak Visit İzmir mobil uygulamasının hizmete gireceğini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekçileri arasında yer aldığı HORECA Ege Uluslararası 2. Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Gıda Fuarı kapılarını açtı. GL Platform tarafından Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle düzenlenen Fuar'ın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu tip organizasyonların kentin potansiyelini ortaya çıkarmadaki önemini vurguladı, "İzmir'de yaşayanların İzmir'den daha fazla keyif almasının ve gurur duymasının yolu turizm sektörünün paydaşlarıyla birlikte büyümesinden geçiyor" dedi.

Kolayca ulaşabilecekler

Soyer, İZKA ve İzmir Vakfı'yla birlikte İzmir'in yeni turizm stratejisini oluşturduklarını söyledi. İldeki 11 farklı turizm rotasının uzmanlar tarafından tek tek mercek altına alındığını ifade eden Soyer, 'Visit İzmir' uygulamasının da müjdesini verdi, "2020'nin ortasında kültür, arkeoloji, doğa, gastronomi ve somut olmayan kültürel miras gibi tüm destinasyonları birer birer belgelemiş olacağız. Bu çalışmalar Visit İzmir adı altında özel bir mobil uygulamayla bir araya getirilerek tüm dünyaya açılacak. Sizler gibi İzmir'e gelen tüm yerli yabancı turistler İzmir'in her köşesinde birbirinden benzersiz alanlara kolayca erişebilecek" diye konuştu.

HORACE Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vali Erol Ayyıldız, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau, Türkiye Otelciler Birliği Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Sunexpress Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak katıldı.

Fabrikada buluşma

Fuar kapsamında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde bir kokteyl düzenledi. Başkan Soyer burada yaptığı konuşmada, "Canla başla çalışalım. Mucize yaratmak zorunda değiliz, mucize orada duruyor. Biz onu görünür kılalım yeter. İnanıyorum ki bu fuar, uluslararası dev bir fuara dönüşecek" dedi. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan ise "Yola çıkarken bu günleri hayal etmiştik, şimdi bir bir gerçek oluyor. Ben bir fuarcı olarak İzmir'in en iyi şeyleri hakettiğini düşünüyorum, bundan sonra da en iyisi için çalışacağım" dedi. ETİK Başkanı Mehmet İşler de "Biz HORECA ailesi olarak turizmcileri şahlandırıyoruz. Turizm, 54 sektörü besleyen stratejik bir sektör. İzmir farklı, öncü bir şehir ve en iyisini hakediyor. Biz öncü olacağız. Çünkü Türkiye'yi, İzmir'i, turizm kalkındıracak" dedi.