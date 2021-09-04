Fuar'da Bornova Belediyesi'ne yoğun ilgi

Bornova Belediyesi'nin 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığı stant ilk günden ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Bornova'nın değerleri ve belediye çalışmaları anlatıldığı stantta açılış günü yapılan etkinlikler konukların beğenisini kazandı. Bu sene pandemi nedeniyle açık alanda açılan stantta fuar ziyaretçilerini yalnız bırakmayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile birlikte stantta gerçekleşen etkinlikleri izledi, 90. yıl için hazırlanan pastayı kesti. Hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.

Fuar boyunca atölyelerden müzik dinletilerine kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak stant, açılış günü için halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve spor şovlarına sahne oldu. Ayrıca stantta açılan 'Herkes İçin Matematik Sergisi de çocuklardan büyük ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan resmi açılışının ardından Başkan Tunç Soyer ile birlikte stantları da ziyaret etti.

Başkan Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin tarihi ve kültürünün yanı sıra eğitim ve sanayi kenti kimlikleriyle de zengin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Uluslarası alanda önemli bir yere sahip olan bu fuara katılmak bizim için çok önemli. Burada hem Bornovamızı hem de belediyemizin çalışmalarını anlatma olanağı buluyoruz. Tüm İzmirlileri standımıza bekliyoruz" dedi.

Etkinlik programı

4 Eylül'de Bornova Doğal Tarım Çiftliği ve Merkezi Gönüllüleri'nin Tohum Topu Atölyesi, 5 Eylül'de Gola ile Zehirsiz Ev Atölyesi, 6 Eylül'de de Müzik Dinletisi ile yetişkinler için Makrome Mumluk Atölyesi gerçekleşirken, çocuklar için de atölte çalışmaları yer alacak. 7 Eylül'de ise müzik dinletisi ve Kürşat Bülbül ile Solucan Kompostu Atölyesi'nin yanında MTBM Bilim Show standa renk katacak. 8 Eylül'de minik ziyaretçiler için atölye çalışmaları olacak.

İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de fuar ziyaretçilerine bayrak dağıtımı yapılırken halk oyunları gösterisi de gerçekleşecek. Taekwando ve cimnastik gösterileri de güne anlam katacak. 10 Eylül'de çocuklar için Saksı Boyama Atölyesi ve 36-72 ay arası miniklere özel atölye çalışmaları yer alacak. 11 Eylül de ise MTBM Kolonya ve Dezenfektan Yapımı Atölyesi ile Güneş Sistemine Yolculuk Atölyesi açılacak. Ayrıca Taekwando ve cimnastik gösterileri de gerçekleşecek.