Fuar'da her gün farklı bir Karşıyaka

Karşıyaka Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için hazırlıklarını tamamladı. Karşıyaka'nın çok yönlü, renkli ve çağdaş kimliğini fuara yansıtacak olan belediye, 'her gün farklı bir tema' ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Spordan sanata, gastronomiden tarihe kadar çeşitli alanlarda onlarca etkinlik düzenlenecek.

Karşıyaka Belediyesi, İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 6 - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek '88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na, 250 metrekarelik bir stant ile katılacak. Kültürpark Fuar Alanı 3. Hol giriş kapısının yan tarafında yer alan stantta, 10 gün boyunca birbirinden renkli ve nitelikli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin genel başlığı 'Karşıyaka'yı Konuşalım' olarak belirlenirken; her gün farklı temalarla, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce ziyaretçiye, Karşıyaka'nın tanıtımı yapılacak.

Tarihe yolculuk

Açılış günü olan 6 Eylül'de saat 16.00 itibariyle konuklarını ağırlamaya başlayacak olan Karşıyaka Belediyesi standında ilk gün teması 'Karşıyaka'nın Dünü ve Bugünü' olacak. Resim sergisi, robotik atölye çalışmaları, müzik dinletileri, halk oyunları, cimnastik ve dans gösterileri ile dolu dolu geçecek günün finali; Haluk Işık yönetiminde, tarihçi, gazeteci ve yazar Yaşar Aksoy'un konuk olacağı söyleşi ile yapılacak. Katılımcıları dünden bugüne Karşıyaka yolculuğuna çıkaracak olan Aksoy, söyleşi sonunda kitaplarını imzalayacak. İkinci gün teması ise 'Karşıyaka'nın Ağız Tadı' olacak ve program Kent A.Ş'nin gastronomi sunumu ile başlayacak ve Yaşar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seda Genç de Karşıyaka'nın yemek içme kültürünü anlatacak.

10 güne 10 farklı tema

Fuar boyunca her akşam; Karşıyaka'nın müzikseverliği, Atatürkçü duruşu, engelsiz yaşamı, sportif markası, emekçi kadınları, uluslararası tanınırlığı, aydınlık çocuk ve gençleri ile aydın çınarlarını yansıtan, farklı temalarda etkinlik ve buluşmalar gerçekleştirilecek. Müzik dinletileri, söyleşiler, spor ve dans gösterileri ile fuarın en renkli ve keyifli noktalarından bir olacak Karşıyaka standında program her gün saat 16.00'da başlayıp 23.00'da sona erecek.

Geniş katılım bekliyoruz

İzmir Enternasyonal Fuarı'na büyük özenle hazırlandıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Karşıyaka Belediyesi olarak, bu yıl 88'inci kez dünya ticaretine ve kültür alışverişine kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırız. Karşıyakamızın taşıdığı pek çok önemli özelliği bir arada sunabilmek adına her gün farklı bir tema ile konuklarımızı ağırlayacağız. Herkesi bu eşsiz fuar heyecanını paylaşmaya, Karşıyaka Belediyesi standını ziyarete bekliyoruz" dedi.