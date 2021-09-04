Fuar’a nostaljik başlangıç 

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın heyecanı 7’den 70’e tüm kenti sardı. 90’ıncı yaşında geleneği gelecek ile buluşturan fuar, ziyaretçilerine umut ve coşku dolu günler yaşatmaya kaldığı yerden devam ediyor

90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren fuar, “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz”, “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz” sloganları ile 3 Eylül Cuma günü kapılarını açtı. Behçet Uz’un mirası Kültürpark, 10 gün boyunca sanatın, teknolojinin, ticaretin, sporun ve kültürel değerlerin merkezi olacak.

Bir fuarın ötesine geçerek dünyanın tarihsel ve ekonomik hafızasını içinde barındıran, Türkiye’nin ise en değerli kültürel miraslarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 90’ıncı kez kapılarını açtı. Türkiye Cumhuriyeti’nin asırlık çınarı olan fuar, tüm değerlerini bu yıl yeni nesle aktarmayı hedefliyor. Geleneği gelecek ile buluşturan fuar, 7’den 70’e herkese kucak açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen fuar, 12 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.

Dev hologram geçmişe götürdü

Açılış töreni ardından, fuar ziyaretçilerine özel ve görkemli bir gösteri eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir itfaiye aracının su püskürtmesi ile oluşan su perdesinde hologram gösterisi gerçekleşti. Hologramda, geçmiş yıllara ait fuar görüntüleri ve fuara katılan sanatçıların yer aldığı videolar gösterildi. Gölet üzerinde büyük bir alana yansıtılan görüntüler, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

Zeki Müren ve Barış Manço İzmirlileri karşıladı

Hologram gösterisinin ilk konuğu Zeki Müren oldu. Türkiye’nin Sanat Güneşi İzmirlileri, unutulmaz repliği “Canım Ege’me Saygımla Geldim” sözleri ile karşıladı. Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan Zeki Müren, ülkenin kültürel mirası İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan ziyaretçileri selamladı. Unutulmaz sanatçı, “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” isimli şarkısını fuar ziyaretçileri için seslendirdi. Hologram gösterisinin ikinci konuğu ise, çocukların “Barış Ağabey”i, Barış Manço oldu. “Söyle Zalim Sultan” isimli parçasını seslendiren Manço, herkes için ölümsüz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fuar ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir deneyim yaşatan hologram gösterisi, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin kapanışı ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri ve ulusal marşlar eşliğinde yapıldı. İzmirliler, sahip oldukları kültürel mirası, büyük bir coşku ile andı.