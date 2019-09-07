Fuar’da Bornova standına büyük ilgi

​​​​​​​Bornova Belediyesi’nin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Stantta, Bornova’nın değerleri ve belediye çalışmaları anlatılırken kanun dinletisi ilgiyle dinlendi.

Fuar’da Bornova standına büyük ilgi
07 Eylül 2019 Cumartesi 11:55

Bornova Belediyesi’nin 3 No’lu Hol’deki standı Fuar’ın ilk gününde kanun dinletisiyle yerli ve ve yabancı konuklardan büyük ilgi gördü. Fuar boyunca el sanatları atölyesinden müzik dinletilerine kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak stant, ilk günden büyük ilgi gördü. Bornova Belediyesi’nin çalışma ve projelerinin anlatıldığı stantta belediye meclis üyeleri ve bürokratlar da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Stantta yer alan Atatürk portresinin de yer aldığı Bornova haritası ilgi çekerken, kanunla çalınan İzmir Marşı, coşku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Fuar boyunca, Bornova Belediyesi’nin standında birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Fuarın ikinci gününde ziyaretçilerin katılabileceği el sanatları atölyesinin kurulacağı stantta, 8 Eylül’de gitar ve keman dinletisi, 10 Eylül’de astronomi ve paleontoloji etkinliği, 11 Eylül’de el sanatları atölyesi, 12 Eylül’de astronomi ve paleontoloji etkinliği, 13 Eylül’de sporcu korteji ve şovları, 14 Eylül’de de matematik sergisi yer alacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi’nin tarihi ve kültürünün yanı sıra eğitim ve sanayi kenti kimlikleriyle de zengin bir birikime sahip olduğunu belirterek, “İzmirlileri, hem Bornovamızı hem de belediyemizin çalışmalarını anlattığımız standımıza bekliyoruz” dedi.

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