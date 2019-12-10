İşler, sektör adına verimli geçen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın sürdürülebilirliği için turist getiren bir mantıkla düzenlenmesi gerektiğini belirterek, 'Fuarda konaklama sektörünün olmaması büyük eksiklik' dedi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sektör adına verimli geçen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın sürdürülebilirliği için turist getiren bir mantıkla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Fuarın düzenleyicisi İZFAŞ'ın 2020 yılından başlayarak sektörün diğer paydaşlarıyla birlikte hareket edeceğinin belirtilmesini sevindirici olarak niteleyen İşler, "Bu fuarda konaklama sektörünün olmaması eksiklik, dezavantaj" dedi.

Organizasyon gelişti

Bu yıl 13. kez düzenlenen fuarı değerlendiren TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2019 Travel Turkey Fuarı sektör adına çok verimli oldu. Travel Turkey'in bu yıl geçmiş yıllara oranla daha organize olduğunu gördük, katılım fazlaydı. Turizm sektörüne bir fuar daha kazandıran İzmir, bu sınavı başarıyla geçti" dedi.

Turist kazandırmalıyız

Travel Turkey'in turist gönderen değil, turist getiren, Türkiye'ye seyahati özendiren bir mantıkla düzenlenmesininin fuarın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyleyen İşler, şu görüşleri dile getirdi: "Fuarda konaklama söktüründen tesisler vardı, ancak zincir otellerin, sektöre damga vuran otellerin olmadığını gördük. Turizmin önemli paydaşı olan konaklama sektörünün olmaması bu fuar için eksikliktir, dezavantajdır. Bu fuarın İzmir'i tanıtacak, pazarlayacak, konaklama sektörünün oda satışlarını arttıracak, bu yolla İzmir ekonomisine fayda, esnafına katma değer yaratacak bir fuara dönüşmesi gerek. Fuarın düzenleyicisi İZFAŞ'ın 2020 yılından başlayarak sektörün diğer paydaşlarıyla birlikte, ortak akıl, ortak yönetim ve ortak karar felsefesiyle hareket edeceğini söylemesi biz konaklama sektörünü sevindirmiştir."

Sektör içselleşmeli

Belediye, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklık yapısının fuara yansıdığını vurgulayan Mehmet İşler, ortaklık yapısı korunmakla birlikte turizmin paydaşlarının bu fuara katılması, beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. İşler, "Fuar turizmciler için yapıldıysa, turizm sektörünün önemli paydaşlarından biri olan TÜROFED'in başkanının da açılış konuşmasını yaptığını, konaklama sektörünün de fuar tarafından içselleştirildiğini görmek bizim en büyük mutluluğumuz olacak ve fuara inancımızı artıracak" diye konuştu.

2020 hedefleri yoktu

Turizm sektörünün 2019 yılında tur operatörü Thomas Cook'un iflası gibi çok önemli bir sorunu yaşadığını, konaklama sektörünün oluşan pazar boşluğunu nasıl dolduracağını, yeni oyuncularla nasıl yol alacağını düşündüğünü belirten Mehmet İşler, Travel Turkey'e ilişkin eleştirilerini dile getirirken şunları söyledi: "Bu fuarda sektörün geleceğine ilişkin projeksiyon, 2020 yılında İzmir'in tur operatörleriyle yapılabilecek işbirliğine, İzmir'in pazarlanmasına yönelik bir çalışma veya etkinlik göremedik. 2020'nin stratejisinin belirlendiği, yol haritasının çizildiği bir panel yapılmadı, sektörün sorunları, beklentileri ele alınmadı. Travel Turkey 2019 fuarı da bir acente fuarı, turist gönderen fuar gibi dizayn edildi. Bunlar bu fuarın eksikliği olarak ortaya çıktı, sektörün beklentilerini karşılamadı. Oysa bu fuar şu anki görümünden çıksa, çarpan etkisiyle, hızla çok daha fazla geriye dönüşler sağlayabilecek bir fuar."

Ekonomiye etkisi ölçülmeli

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Travel Turkey fuarının başarı ölçütünün satılan metrekare alanı, katılımcı, şirket ve gelen kişi sayısı değil, İzmir'in turist sayısına, turizm gelirlerine, ekonomisine, istihdamına ve yatırımına katkısı olabileceğini vurguladı. Travel Turkey'e ana pazarlardan, özellikle 2019'da İzmir'de ciddi çıkışlar yapan İngiltere, İran, Almanya ve Hollanda'dan katılım beklediklerini söyleyen İşler, "Bu pazarlardan tur operatörlerini, stantlarını ve bu önemli pazarlara yönelik çalışmaları ve etkinlikleri görmedik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuara kaç kişinin, kaç ülkenin katıldığıyla ilgilenmiyoruz. Gana'nın, Kamerun'un, Ruanda'nın, Seyşeller'in, Srilanka'nın katılması bizi ilgilendirmiyor. Bizim için para kazanacağımız pazarlara yönelik etkinlikler önemli. Hedef pazarlardan gelecek turisti ve tur operatörlerini etkileyecek çalışmalar bizi ilgilendiriyor. Burası Birleşmiş Milletler topluluğu değil, turizm fuarı. Fuarda ekonomimize dokunacak çalışmalar ve etkinlikler istiyoruz. Türkiye'nin Gana, Kamerun, Ruanda, Seyşeller, Srilanka ile ne kadar iyi turizm ilişkisi olabilir. Tamam, onlar da olsun, ama asıl hedef pazarlar için çalışma olmaması, bu pazarlardan buraya turist getirme çabasını görmemek bizim en büyük handikapımız."