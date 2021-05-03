Fuarizmir’e “güvenli alan” sertifikası

İZFAŞ, fuarcılık sektöründe Türkiye’de ilk kez aldığı hizmette kalite belgesini günümüze kadar sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir, Covid-19’a karşı almış olduğu önlem ve uygulamalar ile TSE tarafından güvenli alan olarak tanımlandı. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi

Pandemi nedeniyle 2020 yılında ertelenen fuarlara 2021 yılında ev sahipliği yapacak İZFAŞ, yeni fuar dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Fuarların sağlıklı ve güvenli bir şekilde düzenlenebilmesi için tüm önlemleri alan İZFAŞ, “TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

MODEKO ile kapılarını açtı

Türkiye’de fuarcılığın başladığı ve yüzlerce organizasyona ev sahipliği yapan İzmir’de pandemi sürecindeki kısıtlamadan sonraki ilk fiziki fuar, MODEKO – 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı oldu. 300’e yakın katılımcı, uluslararası alım heyeti programı ile yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturan MODEKO, Covid-19 önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilerek fuarcılık sektörüne de umut aşıladı. Fuarizmir bu fuarda, “TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirdi.

Marble İzmir damga vuracak

Pandemi nedeniyle 2020 yılında düzenlenemeyen Türkiye’nin en büyük fuarı Marble İzmir ise, 25-28 Ağustos tarihleri arasında kapılarını 26’ncı kez açacak. Doğal taş sektörünün dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan Marble İzmir kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası Taş Kongresi ve Dünya Taş Forumu, uluslararası taş kuruluşları ile uzman isimleri bir araya getirecek.

Sağlıklı ve güvenli fuarlar

Kurulduğu günden bugüne dek İzmir’i fuarlar kenti yapma hedefini sürdüren İZFAŞ, değişen ve gelişen dünya koşullarına göre fuarcılık sektörüne alternatif çözümler sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde fiziksel olarak bir araya gelemeyen sektör temsilcilerine dijital çözümler sunarak fuarcılığa yeni bir vizyon kazandıran İZFAŞ, ticaretin yeniden canlanması ile hayata geçmeye hazırlanan fiziksel fuarlar için de tüm önlemlerini alıyor. TSE denetimlerinden geçerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan İZFAŞ’ın fiziksel fuarlar süresince uygulayacağı önlemler ise şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen güncel kurallar ve yayımlanan genelgeler uygulanacak. Fuar alanına giriş yapan ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin HES kodları kontrol edilecek ve ateşi ölçülecek. Ateşi 38 derece ve üzerinde çıkanların alana girişi yapılmayacak ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Fuarizmir alanı ziyaretçi, katılımcı ve görevliler dahil kişi sayısı kapalı alanlarda 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Alandaki kişiler sosyal mesafe kurallarına göre bekletilecek ve aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri konacak. Alanda sürekli sesli , yazılı ve görsel duyuru ve anonslar yapılacak. Tüm giriş ve çıkışlar, teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Giriş ve çıkışlar için tek yönlü işaretler konacak. Tüm ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin alanda bulundukları süre boyunca maske kullanmaları zorunlu kılınacak. Nemlenen ve kirlenen maskeler için maske atık kutuları bulunacak. Fuarizmir alanı girişlerinde ve her stantta T.C Sağlık Bakanlığı uygunluğunda el antiseptiği bulunacak. Stantlarda kalabalık ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kitap, broşür ve dergiler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm eşyaların dağıtılması yasaklanacak. Alanda sık sık dokunulan yüzeylerin sürekli olarak temizliğine dikkat edilecek. Organizatör , katılımcı, ziyaretçi ve görevliler için oluşturulan Covid-19 aydınlatma metni ve talimatlara uyulması ve uygulanması sağlanacak.