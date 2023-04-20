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Funda öğretmenden Aliağa’yı gururlandıran başarı

İzmir'de eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, dünyadaki bütün ülkelerden alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu, ‘Küresel Eğitim Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Müdür Yardımcısı’ seçildi. Ülkede bu ödüle layık görülen dört öğretmenden birisi olan Funda Kurtkaya, hem Aliağa’yı hem de tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Kurtkaya ödülünü 30 Nisan’da Dubai’de düzenlenecek olan törende alacak

Funda öğretmenden Aliağa’yı gururlandıran başarı
20 Nisan 2023 Perşembe 16:41

2022 AKS Education tarafından düzenlenen, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan, mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak bilinen ‘Global Education Awards-Küresel Eğitim Ödülleri’ organizasyonunda ülkemizden dört öğretmen ödül almaya hak kazandı.

Küresel Eğitim Ödüllerinde ‘Yılın En İyi Müdür Yardımcısı’ ödülüne layık görülerek Aliağa’yı uluslararası platformda temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aliağa Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, “Türkiye’den dört öğretmenin Dubai’de ödül alacağı konferansta; ülkemi, bayrağımı, İzmir’imizi ve Aliağa’mızı, okulum Mehmet Saka İlkokulu’nu gurur ve mutlulukla temsil edeceğim. Çok kıymetli meslektaşlarım Selçuk Eleser, Anıl Toros ve Esra Uğurlu Kayışoğlu ile 30 Nisan günü Dubai’de birlikte aynı gururu yaşayacak olduğum için de ayrıca mutluyum. Meslektaşlarımın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Ödül aldığımızı öğrendiğimiz günden beri desteğini esirgemeyen, onlarca sorumuza cevap veren, tecrübeleriyle yol gösteren, heyecanımızı, mutluluğumuzu, gururumuzu paylaşan çok kıymetli, özverili, çalışkan, meslektaşımız Selda Kul Baştürk’e teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKANIMIZ ACAR’A DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Kurtkaya ayrıca, “Çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili kurucusu olduğum ‘Doğaya Dost Dokunuşlar ve Nature’s Media Projeleri’nde bizlerden desteğini esirgemeyen, makamına öğrencilerimizi röportaj için kabul eden Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Etiketler; #aliağa #sekan acar #Aliağa Belediyesi #Funda öğretmen
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