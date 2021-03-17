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Garajında kendini astı!

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi kendisini garajında asarak intihar etti

Garajında kendini astı!
17 Mart 2021 Çarşamba 08:23

Olay İzmir'in Kınık İlçesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi de gördüğü öğrenilen 61 yaşındaki Mesut Ş., Poyracık Mahallesi'ndeki evinde eşinin evde olmadığı, oğlunun da uyuduğu sırada evinin garajına gitti. Mesut Ş., burada kendisin asarak intihar etti.

Eve dönen eşi Hatice Ş. ise acı manzarayı görünce çığlık atmaya başladı. Annesinin sesine koşan oğlu Gökhan Ş., eline aldığı balta ile babasının asılı olduğu ipi keserek babasını indirdi. Olay hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mesut Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Mesut Ş.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #intihar #izmir intihar #kınık intihar #garaj intihar
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