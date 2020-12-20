Garibanın yanındayız

Konak belediyesi, Bir yılda 20 bin dar gelirli vatandaşına yardım yaptı. Pandemi sürecinde de esnafın, garibanın, öğrencinin, dara düşenin yanında oldu

Konak Belediyesi, pandemi ve depremin etkileriyle zor bir yılı geride bırakan İzmir’de sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeleriyle örnek oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gerek pandemi döneminde gerekse İzmir depremi sonrasında, belediye ekiplerinin hızla organize olarak çalışmaların hayata geçirildiğini ifade etti. Başkan Batur, zor günlerden çıkışın birlik, berberlik ve dayanışma ruhu içinde hareket etmek olduğunu vurgulayarak, “2020 yılı karamsar geçti ama birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde yaşamaya ve sıkıntıları hep birlikte aşmaya devam edeceğiz. Sadece bizim değil, dünyanın ilk kez karşılaştığı boyutta bir salgın ile mücadele ediyoruz. Üstüne bir de bugüne dek İzmir’de bizim gördüğümüz en şiddetli depremi yaşadık. Bu acı olaylar yaşanırken İzmir’de tüm yerel yönetimler hizmet yarışındaydı. Aynı zamanda Konaklı hemşehrilerimiz de başlattığımız tüm kampanyalarda yardım yarışına girerek gösterdikleri dayanışma ile bize hem gurur hem de daha çok çalışmak için şevk verdi. İzmir bu anlamda farklı bir yer; dayanışma ruhu en üst noktada. Bizi zor günlerden çıkaracak olan da bu dayanışma olacaktır” dedi.

Rekor başvuru

Konak’ta 2020 yılı boyunca yaklaşık 20 bin vatandaş yapılan sosyal yardımlardan yararlanmak için Konak Belediyesi’ne başvuru yaptı. Her başvuru tek tek değerlendirildi ve sosyal yardım ekipleri vatandaşın ihtiyaç duyduğu noktada talepleri karşıladı. 2020 yılında dünyaya gelen 150 bebek, Hoş geldin Bebek programından yararlandı ve yaşamlarının ilk günlerinde ihtiyaçları olacak şampuandan battaniyeye, pişik kreminden bebek bezine tüm malzemeler Konak Belediyesi’nce karşılandı. 1300’ü aşkın vatandaşa ev eşyası ve giysi yardımı yapıldı. Pandemi sürecinde bir de yangın felaketi yaşayan 2 evin ev eşyası, kömür ve gıda ihtiyaçları karşılandı. Basmane’de karantinaya alınan Hekimoğlu ve Paşakonağı otellerinde kalan vatandaşlar ve göçmen aileler de yalnız bırakılmadı, bebeklerin mama ve bez ihtiyaçları öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri sağlandı. Öte yandan düzenli aralıklarla ve belirli noktalarda 10 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ulaştırıldı.

