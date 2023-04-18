Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0

‘Gavur Mahallesi’ sergisine saldırdılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl açılan ve dün saldırıya uğradığı belirtilen ‘Gavur Mahallesi’ sergisiyle ilgili açıklama yapan sanatçı Ahmet Güneştekin, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, "Sanata yapılan; ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi

‘Gavur Mahallesi’ sergisine saldırdılar
18 Nisan 2023 Salı 00:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisinin açık hava bölümünde sanatseverlerle buluşan eserleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce bloklardan bazıları devrildi, bazıları çalındı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan sanatçı Ahmet Güneştekin, 'Gâvur Mahallesi' sergisi dahil olmak üzere, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sanata yapılan ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yakın dönemde özellikle güncel sanat alanında gittikçe artan kısıtlamalarla, sanatsal ifadelere ve onların yayılmasına ilişkin olarak izlenen baskıcı politikalarla yakından ilgilidir. 2016’da Biennale eş zamanlı olarak Venedik’te yedi ay boyunca sergilenen Kostantiniyye eserim, İstanbul’da sergilenir sergilenmez valiliğin inisiyatifiyle önce muşambayla örtülüp, daha sonra kaldırılmış ve bunun tehditler üzerine alınan bir karar olduğu söylenmişti. Üzerine 2021’de Diyarbakır’ın açılan ‘Hafıza Odası’ sergime saldırı gerçekleştirildi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle serginin erken kapatılma kararı verilmişti. ‘Hafıza Odası’ Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve o güne kadar en çok ziyaret edilen sergilerinden biri. Sanata yapılan bu saldırıların ardından başta sanat camiası olmak üzere sessizliğin ve kınamanın olmamasının da sanat tarihinin hafızasına kaydedileceğini düşünüyorum.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #sanatçı Ahmet Güneştekin #gavur mahallesi
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Sonraki Haber
Millet İttifakı'ndan Konak Meydanı'nda bereket sofrası
Karabağlar'da motosikletli, maskeli saldırganlar işyerlerine ateş açtı
Karabağlar'da motosikletli, maskeli saldırganlar işyerlerine ateş açtı
0
Millet İttifakı'ndan Konak Meydanı'nda bereket sofrası
Millet İttifakı'ndan Konak Meydanı'nda bereket sofrası
0
İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
0
Başkan Pehlivan'dan Asarlık'a havuz müjdesi
Başkan Pehlivan'dan Asarlık'a havuz müjdesi
0
İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
İzmirliye müjde!!! Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
0
Urla’da asfalt onarım çalışmaları sürüyor
Urla’da asfalt onarım çalışmaları sürüyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.