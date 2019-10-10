Gazete ilanıyla müşteri arayan 'cinci hoca' serbest

Torbalı'da, yerel gazeteye büyü bozduğunu, eşler arasındaki muhabbeti geliştirdiğini, nazar kaldırma ve cin musallatı alma gibi işlemleri yaptığını belirten bir ilan verip, röportaj yapan 'cinci hoca' Mustafa K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gazete ilanıyla müşteri arayan 'cinci hoca' serbest
10 Ekim 2019 Perşembe 09:53

Torbalı ilçesinde yayımlanan bir yerel gazede, geçen 7 Ekim'de, büyü bozduğunu, eşler arasındaki muhabbeti geliştirdiğini, nazar kaldırma ve cin musallatı alma gibi işlemleri yaptığını ileri süren Mustafa K. ile ilgili bir ilan ve röportaja yer verildi. İlanda, yarım saatlik tek seansta bütün ruhsal sıkıntıyı hastanın üzerinden aldığını ileri süren ve yaptığı bu işin din çerçevesinde ve güvenilir olduğunu ileri süren cinci hoca Mustafa K.'nin ilan ve röportajı kısa sürede birçok kişinin tepkisine neden olup, sosyal medyada paylaşıldı, ilçede günün konusu oldu. Bunu üzerine harekete geçen polis Mustafa K.'yi, '677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan Atatürk Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. İfadesinde metafizik hocası olduğunu, kimseden zorla para almadığını ancak bağış kabul ettiğini söyleyen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Bu işi resmi olarak yaptığını, vergisini de ödediğini iddia eden Mustafa K., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


 


Kaynak: DHA
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