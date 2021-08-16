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Gazeteci Sancar Maruflu hayatını kaybetti

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı, Gazeteci-Yazar Sancar Maruflu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti

Gazeteci Sancar Maruflu hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17

“İzmir Baba” olarak bilinen Maruflu, bir süredir entübe olarak yoğun bakımda bulunuyordu.

Maruflu’nun cenazesinin, 17 Ağustos 2021 Salı günü (yarın) ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nden kaldırılarak, Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Sancar Maruflu, 13 Eylül 2020’de de eşi Ayla Maruflu’yu yitirmişti.

Etiketler; #izmir #sancar maruflu #sancar maruflu öldü
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