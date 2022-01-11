Gazetecilerin sorunları Bayraklı’da konuşuldu

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen panelde, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin yaşadığı sorunlar, medya üzerindeki baskı ve sansür konuşuldu. Başkan Serdar Sandal “Halkın, gerçek bilgiye ulaşması için çaba sarf eden gazetecilerin her zaman yanında olacağız” dedi

Tepekule Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşen panele İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteci- Yazar Barış İnce, Gazeteci- Yazar Yazgülü Aldoğan ve Gazeteci Çağla Geniş katıldı. Gazetecilerin yaşadığı sorunlar, sansür ve medya organları üzerinde uygulanan baskı ve Basın Özgürlüğü kavramının konuşulduğu panele vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Panele Bayraklı Belediye Başkanvekili Kıyasettin Aydemir, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, gazeteciler ve çok sayıda Bayraklılı katıldı.

EN ZOR MESLEKLERDEN BİRİ ‘GAZETECİLİK’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu ülkenin en zor mesleklerinden biri Gazetecilik! Sektörün yaşadığı sorunları çözmek, halkın gerçek bilgiye ulaşması için çaba sarf eden gazetecileri ve medya kuruluşlarını imkanlarımız dahilinde desteklemek toplumsal görevimiz. Doğru haberciliğe, basın özgürlüğüne duyduğumuz özlemle, tarafsız bir şekilde mesleğini icra eden, en zor şartlarda bile görevlerinin başında olan tüm basın emekçilerimizin yanındayız. Bu uğurda bedel ödeyen ve yaşamını yitiren gazetecilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum” dedi.

BİZİM SORUNLARIMIZ, TÜRKİYE’NİN SORUNU

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Gazeteciler, tarihin her döneminde haklarına kavuşmak için bir mücadele içinde oldular. Bugün de durum çok farklı değil. Çok baskı gören bir mesleğin mensuplarıyız. Ama basın sektörü, ne kadar baskı olursa olsun hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek çünkü halkın haber alma özgürlüğüne ket vurulamaz. Basının sorunları Türkiye'nin sorunları aynı zamanda, çözmek hepimizin görevi” dedi.

GAZETECİLER DAHA FAZLA ÖRGÜTLENMELİ

Gazeteci - Yazar Barış İnce, “Basın kuruluşları ne yazık ki ticaret ile uğraşan medya patronlarının elinde, mesleğin yaşadığı en büyük sorunlardan biri bu. Gazeteciler olarak daha sağlam örgütlenmeli ve gücümüzü ortaya koymalıyız. Gazetecilik mesleği, elinden alınan itibara yeniden kavuşturulmalıdır. Halkın sağduyusu ile birlikte bu karanlık ortamı aşacağımızı düşünüyorum. Bu ülkenin ne kadar zor şartlarda kurulduğunu düşündükçe mücadele veren gazetecileri hatırlayarak umudumuzu kaybetmiyoruz” dedi.

GÜCÜMÜZ AZALSA DA UMUDUMUZ ARTIYOR

Gazeteci-Yazar Yazgülü Aldoğan, “Son 20 yıldır gazetecilerin yaşadığı zorluklar arttı, yandaş basın kavramı mesleğin gücüne zarar verdi. Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. Medyanın teknolojiye ayak uydurması lazım. Gücümüz azalıyor olabilir ama direnmeye devam ettikçe umudumuz artıyor. Sular bulanmadan durulmaz ve inanıyoruz ki, bizi bu bulanıklıktan gençler kurtaracak. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi

“VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Gazeteci Çağla Geniş, “Türkiye'nin son 20 yılda özgürlük ve demokraside gerilediği süreci düşünürsek gazeteciler için bugün gelinen nokta sürpriz değil. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri sebebiyle baskı görmediği hapse atılmadığı şiddet görmediği 10 Ocak’lar diliyorum. Biz, tutkunu olduğumuz mesleği bütün zorlamalara rağmen yapmaktan, yazmaktan, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.