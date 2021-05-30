Gazeteciliği bıraktı kokoreç dükkanı açtı!

İzmir'e açtığı ilk kuyu kokoreç dükkanı Taş Kuyu Kokoreç'le markasını oluşturan gazeteci Halil Özcan, ''Gelirseniz Menemen'de, dilerseniz her yerdeyiz'' sloganıyla yola çıktıklarına dikkat çekti. Tüm Türkiye'ye kokoreç gönderen Özcan, Avrupa kapısını aralayabilirsek Fransa ve Almanya'ya şube açabileceğini söyledi

Bugüne kadar çeşitli görsel, yazılı medyada çalışan Halil Özcan, gazeteciliği bırakarak kokoreç dükkanı açtı. Özcan şöyle konuştu, "Hayat şartları insanları o kadar zorluyorki, artık doyuma ulaştıkları halde geçim sıkıntısından dolayı aynı meslekte ve aynı şehirde kalmayı göze alıp hayattan zevk almadan yaşamak zorunda kalıyorlar. Aslında hayat kısa ve nerede nasıl yaşamaktan keyif alıyorsanız onu yapmalısınız. Gazetecilik harika bir meslek. Çok da severek yaptım. Ama ömür boyu yapmak zorunda değilim. O yüzden hem şehir hem meslek değiştirdim ve şuan kokoreçte başarılı olduğumu düşünüyorum ve hedeflerime hızla ilerliyorum."

'Gelirseniz Menemen'de, dilerseniz her yerdeyiz' sloganıyla yola çıktıklarını ve bunun hikayesini anlatan Özcan, "Kokoreçi yapıp dükkanda satmak herkesin yapabileceği bir olay. Lezzeti tutturursanız insanlar gelir gider. Ancak ben bu yola daha çıkmadan dükkan dışına nasıl çıkabilirimi düşündüm. Şu an İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Edirne, Samsun, Çorum, Adana, Adıyaman, Van, Konya, Muğla, Bursa, Balıkesir gibi bir çok yerde sürekli müşterilerimiz var." diye konuştu.

Avrupa'da yaşamını sürdüren Türklerin kokoreç özlemi içerisinde olduğunu ifade eden Özcan, "İnstagram hesabımız olan Taş Kuyu Kokoreç'e her hikaye ve gönderi paylaşımımızda bir sürü mesaj geliyor. Özellikle Fransa ve Almanya'da yaşayan Türklerden çok mesaj alıyoruz. Buraya geldiklerinde şiş ve kilo olarak götürüyorlar." dedi.

Özellikle son 3 yıl Tivibu Spor'da çalışırken UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde takip eden Özcan, şöyle konuştu, "Özellikle futbolseverlerin keyifle izlediği el clasico maçlarına 4-5 defa gittim. Şampiyonlar ligi finali için İngiltere'ye gittim. Şimdi Böyle renkli bir hayattı bırakıp kokoreç sarıp pişirmek zor gelmiyor mu diye soranlar çok oluyor. Hayatınızı renkli yapmak sizin elinizde. Yeni insanlarla tanışmak, beğenilmek çok güzel."

Kuyu kokoreçi İzmir'de ilk açanın kendileri olduğunu söyleyen Özcan, "Bunu İzmir'e ilk getiren ve bu sarım tekniğinde yapan sadece biziz. Kokoreççilerde kokoreç, bir de atom yapıyorlar. Kokoreç yersen fiyatı 20-25 liradır, atom deyince fiyatı 40 liraya çıkıyor. Biz sadece atom yapıyoruz, içinde uykuluk ve badem var. Kokoreç yapıyoruz, atom yapıyoruz diye fiyat farkı yok. Tek yapıyoruz, atom yapıyoruz. Malzemeyi daha dolu dolu veriyoruz. Önümüzdeki yılda pandemiyi atlatırsak, daha büyük hedeflerimiz var. İzmir içinde bizden kokoreç alıp satmayı düşünenler oluyor ama toptan satışı yetiştiremeyiz o yüzden sadece perakende satış yapıyoruz. Bayilik teklifleri olmasına rağmen, şubeleşmeyi düşünmüyorum. Tek ve öz şube olarak kalacağım ama kiloyla kargo olayını biraz daha genişleteceğim" şeklinde konuştu.

