Gaziantep günleri fıstık gibi geçti 

Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve üç gün süren Gaziantep Tanıtım Günleri'nde ustalar hünerlerini sergilerken, birbirinden ilginç lezzetler yoğun ilgi gördü. Baklavadan katmere, Antep fıstığından kebaplara kadar yöresel birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, tepsi ters çevrilmesine rağmen düşmeyen baklavalar ilgi çekti.

İzmir'de 8-11 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikte, maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, Antep mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gaziantep baklavasından katmere, kebaptan fıstığa kadar yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, en çok dikkati ise tepsi ters çevrilmesine rağmen özel şerbeti nedeniyle yere düşmeyen baklavalar çekti. Yaprakzade, dilber dudağı, prens, çikolatalı baklava, midye baklava gibi birbirinden ilginç baklavaların sergilendiği stantlarda, tepsileri ters çeviren ustalar, İzmirliler tarafından beğeniyle izlendi. Öte yandan ustalar, Antep'in yalnızca mutfağını değil, yöresel kıyafetlerini de İzmirlilere tanıttı. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve Antep'e özgü bir ayakkabı çeşidi olan yemenileri giyen ustalar, ziyaretçileri yöresel kıyafetlerle karşıladı. Gaziantep'in gastronomi bakımından dünya listeleri içinde yer aldığını söyleyen Gaziantepli Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, "Dünyaca ünlü mutfağımızı vatandaşlarımıza tanıtmayı amaçlıyoruz. Gaziantep'e gelemeyen ve orayı göremeyen kişilere bu tarz etkinliklerle Gaziantep'i anlatmaya çalışıyoruz. Burada gördük ki, İzmirliler, gerçekten Gaziantep mutfağını merak ediyorlarmış. Şu anda Gaziantep Tanıtım Günleri'nde çoğunluğu Gaziantepli ustalardan oluşmak üzere 60 farklı standımız var. Burada hedefimiz ise 150 bin vatandaşımızı ağırlamak" dedi.

