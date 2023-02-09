Gaziantepli 4 bin depremzede İzmir'de misafir edilecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki ayrı depremle ilgili bu bölgede evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 bin kişinin kentte misafir edileceğini söyledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılında deprem yaşayan ve sürece dair acı bir tecrübe atlatan İzmir'in, Gaziantepli depremzedelere kucak açacağını belirterek, "Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan deprem sonrası evsiz kalan bölge halkı, belirlenen illerde misafir edilecek. 2020 yılında deprem yaşayan ve sürece dair acı bir tecrübe atlatan İzmir’in konuğu Gaziantepli depremzedeler olacak. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 06.02.2023 tarihli emriyle 10 ilimizde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afet bölgesinde bulunan ve tahliye talebinde bulunan vatandaşlarımızın afet bölgesinden tahliye edilmesine karar verildi. Bu kapsamda Gaziantep’teki deprem kriz merkezince İzmir’e yönlendirilecek olan vatandaşlar için kentte 4 bin kişilik kapasiteyle konaklama imkânı oluşturuldu. İzmir’deki kamu kurumlarının misafirhanelerinde, çeşitli otellerde ve konteyner kentte Gaziantep’ten kente gelen depremzedeler misafir edilecek.” denildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, asrın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen deprem sonrası İzmir’de birlik ve beraberlik içinde hızlıca yol alındığını belirterek, "Gaziantep Deprem Kriz Merkezi ile koordine halinde 4 bin depremzede vatandaşımızı ilk etapta İzmir’de misafir etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda devletimizin imkânlarını seferber ettik” ifadesini kullandı.