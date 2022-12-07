Gaziemir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu

Geri dönüşebilen atıkların tekrar ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, yurttaşların evsel atıklar(çöpler) dışındaki atıklarını ayrı toplayarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu

Sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçenin birçok noktasına yerleştirdiği geri dönüşüm kumbaraları, işletmelere ve sitelere dağıttığı ambalaj atığı toplama kutularıyla ve Mobil Atık Getirme Merkezleri’yle geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Atıkların doğaya gitmesinin önüne geçmek amacıyla yeni bir çalışma yapan belediye, yurttaşların atıklarını kaynağında ayrıştırarak kolayca geri dönüşüm endüstrisine kazandırmaları için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni yaşama geçirdi. Sevgi Mahallesi, Nevvar Salih İşgören Caddesi numara 22 adresinde kurulan merkez sayesinde yurttaşlar, atıklarını geri dönüşüme kazandırabilecek. Vatandaşlar, evlerinde topladıkları geri dönüşebilen atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim edebilecek. Merkezde, kâğıt - karton, plastik, metal, cam, tekstil, elektronik atık, atık bitkisel yağ, atık pil, atık ilaç, ahşap ve inşaat atıkları özel kumbaralarda ayrı ayrı toplanacak. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek tekrar ekonomiye kazandırılacak. Geri dönüşmeyen atıklar ise uygun koşullarda bertaraf edilecek. Bu şekilde hem doğa korunacak hem de ekonomik değer yaratılacak.

Başkan Arda’dan vatandaşlara çağrı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemli adımlar attıklarının ve yurttaşların geri dönüşebilen atıkları kaynağında ayrıştırarak tekrar ekonomiye kazandırmaları için özel çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, “Küresel ısınma, dünyamızı ve tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü adımlar atmak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla kâğıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her türlü atığı kaynağında, çöpten ayrı toplayıp geri dönüşüm endüstrisine kazandırıyoruz. Geri dönüşebilen atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması için hayata geçirdiğimiz çalışmalara yenisini ekledik ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni kurduk. Tüm yurttaşlarımızı kâğıt, plastik, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ, vb. atıklarını evsel atıklardan ayrı toplamaya, geri dönüşüm kumbaralarımız ile Mobil Atık Getirme Merkezlerimize ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimize bırakmaya davet ediyorum. Unutmayalım dünyamızı korumak hepimizin elinde!” diye konuştu.