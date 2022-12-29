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Gaziemir Belediyesi çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı

Gaziemir Belediyesi çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
29 Aralık 2022 Perşembe 10:21

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere belediyede çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlenmesi ve yüksek enflasyon rakamlarının ardından Gaziemir Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarına zam kararı alındı. Bu karara göre belediyede en düşük işçi maaşı sosyal haklarla birlikte 12 bin 500 liraya, en yüksek işçi maaşı da 16 bin liraya yükseldi.

“Göreve geldiğimiz günden beri maaşları günü gününe ödeyerek çalışanlarımızı üzmedik. Şimdi de çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz”  diyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Belediyemizde örgütlü işçi sendikası DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesine göre yılbaşında çalışanlara yüzde 20 zam yapmamız gerekiyordu. Ancak bu belirlenen rakamlar artan enflasyonun ardından çok düşük kalmıştı.  Bu koşullarda çalışanlarımızın ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığını gördüm. Bunu aşabilmek için ekibimle yaptığım değerlendirmenin ardından işçilerimize yüzde 70 oranında zam yapma kararı aldık. Bu karar ile en düşük işçi maaşı sosyal hakları da dahil ettiğimizde 12 bin 500 liraya yükseldi. En yüksek maaşımız da 16 bin lira oldu. Her zaman çalışanlarımızın yanında olmaya özen gösterdik, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğim. Zam kararımızın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.  

Etiketler; #izmir #gaziemir belediyesi #zam
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