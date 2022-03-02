Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi kuruyor

Gaziemir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda çocukların, kentin yönetimine katılarak sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi kurulması kararı alındı

Gaziemir Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde yapıldı. Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda çocuklar için de özel bir karara imza atıldı. Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda; çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kentin yönetiminde aktif rol almaları ve kentin sorunlarına çözüm üretmeleri amacıyla Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurulmasına karar verildi. Gaziemir’de yaşayan, 10-15 yaş aralığındaki çocuklar, velisinden izin alarak Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’ne katılabilecek.

Gündem maddesinin kabul edilmesi yönünde oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Geleceğimizin sahibi çocuklarımızın, yaşadıkları kentin yönetimine ortak olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın taleplerini dile getirmeleri, fikirlerini yaşama geçirebilmeleri için Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kuruyoruz. Çocuk Meclisi aracılığıyla, çocukların kendilerini ve yaşadıkları kenti ilgilendiren meselelere katılımını sağlayacak; vatandaşlık, demokrasi, çoğulculuk kavramlarını içselleştirmelerine ve yerel faaliyetlerde sorumluluk almalarına imkân tanıyacağız. Çocuklarımızı, meclisimizde görev almaya davet ediyorum” diye konuştu.