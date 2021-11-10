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Gaziemir Belediyesi'nden 10 Kasım filmi

Gaziemir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı anısına hazırladığı filmde “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz” mesajı verildi

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:42

Gaziemir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı anısına duygusal bir film hazırladı. “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz” mesajıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, yurttaşların saygı duruşuna geçtiği sahneler yer alıyor.

Belediye çalışanları ile Gaziemirli yurttaşların görüntülerinin yer aldığı filmde, günlük yaşamına devam eden kahveci, perdeci, fotoğrafçı gibi esnaf ile belediye personeli ve öğretmen ile öğrenciler günlük işlerine devam ederken sirenlerin çalmasıyla bir anda saygı duruşuna geçiyor. Filmin sonunda “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz” mesajı da yer alıyor.

Filmin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 83. yılında büyük bir özlemle anıyorum. Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolundan yorulmadan yürüyen bizler, bir tek 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe dururuz. Sonsuz bir saygıyla! Atatürk sevdamız hiç bitmeyecek, O’nun devrimleri hep yaşayacak” diye konuştu.  

Etiketler; #gaziemir belediyesi #10 kasım #10 kasım filmi #atatürk
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