Gaziemir Belediyesi'nden Doğal Afet El Kitapçığı

Gaziemir Belediyesi deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında neler yapılacağının anlatıldığı Doğal Afet El Kitapçığı'nı bastırarak ilçedeki lise öğrencilerine dağıttı.

Gaziemir Belediyesi'nden Doğal Afet El Kitapçığı
24 Şubat 2023 Cuma 11:33

Tüm ülkeyi yasa boğan ve Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelen deprem ile diğer doğal afetler konusunda yurttaşların bilinçlenmesi için harekete geçen Gaziemir Belediyesi, Doğal Afet El Kitapçığı hazırladı. Toplumun doğal afetlere hazır olması ve gerekli önlemleri alması için hazırlanan kitapçıkta; deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında neler yapılacağı detaylı olarak anlatılıyor. Afetin tanımına yer verilen kitapçıkta, Türkiye'de doğal afetlerin sık sık yaşandığına vurgu yapılıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığının altının çizildiği afet kitapçığında, deprem nedeniyle meydana gelen ölümlerde Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu bilgisi veriliyor. Kitapçıkta depremde önce alınacak önlemler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılacaklar detaylı olarak anlatılıyor. Kitapçıkta, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de sıklıkla yaşanan sel felaketine de yer veriliyor; selden önce alınacak önlemler, sele yakalanma anında ve sonrasında neler yapılacağının bilgisi bulunuyor. 

Acil Durum Çantası'nın öneminin anlatıldığı kitapçıkta, bu çantada nelerin yer alması gerektiğinden de madde madde bahsediliyor. Kalp masajı, suni solunum gibi hayat kurtaran müdahaleler başta olmak üzere sağlık sorunu yaşayan kişiye yapılacak ilk yardım uygulamaları da kitapçıkta detaylı olarak anlatılıyor. Gaziemir'deki sağlık noktalarının adreslerinin yer aldığı kitapçıkta, afet anında başvurulacak kurumların telefon numaraları da bulunuyor.
Belediye, hazırladığı bu kitapçıktan bastırarak ilçedeki okullarda eğitim gören lise öğrencilerine dağıttı. Gaziemirliler, belediyenin web sitesinde de yayınlanan kitapçığa, https://www.gaziemir.bel.tr/duyuru/725/gaziemir-belediyesi-dogal-afet-el-kitapcigi.html adresinden ulaşabiliyor.

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