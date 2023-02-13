Gaziemir Belediyesi'nden ilçeye yerleşen depremzedelere tam destek

Gaziemir Belediyesi, deprem bölgelerinden ayrılarak ilçeye yerleşen depremzedelere, ev eşyası, giysi ve gıda desteği sağlıyor; psiko-sosyal destek veriyor.

Gaziemir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından başlattığı dayanışma ve yardımlaşma kampanyasında yeni bir aşamaya geçti. Deprem felaketinin ardından başlattığı kampanyayla topladığı eşyaları deprem bölgesine ulaştıran belediye, şimdi de Gaziemir'e yerleşen depremzedelere yardım eli uzatıyor. Depremin yaşandığı kentlerden ayrılarak Gaziemir'e gelen depremzedeler, belediyeye başvurduklarında ilk önce sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşüyor. Sosyal hizmet uzmanları, depremzedenin ihtiyaçlarını belirliyor. Bireyin ihtiyaçlarına göre ev eşyası, giysi ve gıda desteği sağlanıyor. Sosyal hizmet uzmanının yaptığı görüşme sonucunda deprem nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edilenler ya da destek isteyenler, belediyenin psikologuyla görüştürülüyor. Psikolog, afetzedeyle yaptığı görüşmelerde, depremin yol açtığı psiko-sosyal sorunlarla baş edebilmeleri için onlara destek veriyor. Belediyenin bu hizmetleri, kriz merkezine çevrilen ESBAŞ Spor Salonu'nda yürütülüyor.