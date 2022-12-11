Gaziemir Belediyesi'nden küresel ısınmayla mücadeleye katkı

Gaziemir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sıfır atık ve atıkların geri dönüşüm endüstrisine kazandırılması çalışmalarıyla, küresel ısınmayla mücadeleye katkı koyuyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve su baskınları, tayfun, fırtına, hortum gibi meteorolojik olaylarda artışlara neden oluyor. Gaziemir Belediyesi, küresel ısınmanın yol açtığı ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadele katkı koymak için özel çalışmalar yaşama geçiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü adımlar atmak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuran belediye, sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Geri dönüşüm bilincinin kazanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için eğitimler de düzenleyen belediye, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurdu. Hürriyet, Gazi, Atıfbey ve Beyazevler mahallerinde olmak üzere ilçenin 4 noktasına Mobil Atık Getirme Merkezleri koyan belediye, ilçenin dört bir yanına koyduğu atık kumbaralarıyla da geri dönüşebilen atıkları çöpten ayrı topluyor. Buralarda toplanan kâğıt, plastik, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ, pil gibi atıklar lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırılıyor. Geri dönüşmeyen atıklar ise uygun koşullarda bertaraf ediliyor. Bu şekilde hem doğa korunuyor hem de bu atıklar tekrar ekonomik değere dönüştürülüyor.

"Bireysel adımlar çok önemli"

İklim değişikliğiyle mücadele ve atıkların geri dönüştürülmesi konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sıfır atık sisteminin kurulması ve iklim değişikliği konusunda gerekli çalışmaların ayrı bir müdürlük tarafından yürütülebilmesi için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlük bünyesinde sıfır atık sistemi ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarımız daha kapsamlı yürütülüyor. İlçemizde çıkan ambalaj, cam, yağ, elektronik eşya, pil atığı gibi atıklar, anlaşmalı olduğumuz lisanslı firmalar tarafından uygun şekilde geri kazanılıyor veya bertarafı sağlanıyor. Ayrıca toplanan tüm atıkların miktarları bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne düzenli olarak işleniyor ve takip ediliyor. Bu sayede biriktirilen atıkların çevreye vereceği zararı en aza indiriyoruz. Yağış oranlarının düşmesi, kuraklık ülkemizi ve dünyamızı tehdit ediyor. İklim değişikliği sebebiyle milyonlarca insanın göç etmesi bekleniyor. Bireysel olarak atacağımız adımlarla iklim değişikliğini yavaşlatabiliriz. Bu yüzden tüm yurttaşlarımızı bu konuya daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Sıfır Atık eğitimlerimiz ile eğiticilerimize, çocuklarımıza ve ebeveynlerine Sıfır Atık farkındalığını kazandırmayı hedefliyoruz" diyen Başkan Arda, "Belediye çalışanlarımıza Sıfır Atık eğitimleri verip, binalarımızda dörtlü toplama sistemi ile atıklarımızı kaynağında ayrıştırmaya başladık. Bu uygulamamızın sonucunda belediye binamız için 2021 yılının ağustos ayında Sıfır Atık Belgemizi aldık. Ayrıca ilçe geneli için Sıfır Atık Belgesi başvurusu yaptık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetim süreci devam ediyor" dedi.