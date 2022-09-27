Gaziemir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

Gaziemir Belediyesi, üniversiteye giden öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerine destek çalışması başlattı

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve öğrencilerin yaşadığı sorunların giderek artması üzerine, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın talimatıyla üniversite öğrencilerinin ailelerine maddi destek verilme kararı alındı. Destekten yararlanmak isteyen, örgün olarak üniversitede öğrenim gören ve belirlenen koşulları karşılayan kişiler, hazırladıkları evraklarla 10 Ekim 2022’ye kadar Gaziemir Belediyesi Zemin Kat Sosyal Yardım Masası’na başvurması gerekiyor. Destek çalışmasından yararlanmak isteyenler www.gaziemir.bel.tr adresine tıklayarak koşulları öğrenebilecek ve başvuru yapabilecek.



Ailelerin yaşadığı zorlukları biliyoruz

Ülkenin içinde bulunduğu zorlu durumu bildiklerini, ailelerin çocuklarını okuturken büyük sıkıntılar çektiğini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu nedenle çocuğu üniversitede okuyan, ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek çalışması başlattıklarını söyledi. Öncelikli olarak dezavantajlı ailelere destek vereceklerini belirten Başkan Arda, “Yaşanan zorlu dönemde belediye olarak ailelerimizin yanında olmak istedik. Ailelerimiz, belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Tüm öğrencilerimize akademik hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başvuru için neler gerekiyor



Destekten yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında kimlik fotokopisinin yanı sıra, Sosyal sigortalar kurumu veya e-devlet’ten SGK sağlık provizyon aktivasyon belgesi, maaş bilgisini gösterir belge, Trafik Şube Müdürlüğü’nden araç kaydı belgesi, engelli birey varsa engel durumunu bildirir rapor fotokopisi, E-devlet’ten vukuatlı nüfus kayıt örneği, Gaziemir Belediyesi Gelir Müdürlüğü ve E-devlet’ten tapu kayıt belgesi ile öğrencinin devam ettiği üniversiteden 2022 yılına ait öğrenci belgesi veya yeni kayıtlandığı üniversiteden kayıt belgesini hazır bulundurması gerekiyor.