Gaziemir Belediyesi'nin sağlıkçıları Hatay'da hayatlara dokundu

Hatay'da depremzedelere 6 gün hizmet veren Gaziemir Belediyesi sağlık ekibi, sağlık hizmetinin yanı sıra insani yardımların afetzedelere ulaştırılmasını sağladı. Çocukları tedavi eden ekip, onlara destek vermek için oyunlar oynadı, şiirler okudu.

10 ilde yıkımlara neden olan depremin ardından Hatay'a giden Gaziemir Belediyesi'nin sağlık ekibi, depremin ikinci gününden itibaren depremzedelere altı gün boyunca hizmet verdi. Belediyenin ebe, hemşire, paramedik ve şoför'den oluşan sağlık ekibi, göçük altından çıkarılanlara acil müdahalede bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin enkazdan yaralı olarak çıkardığı yurttaşlara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, yaralılara serum ve oksijen desteği sağladı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekip, ihtiyaç duyan depremzedeleri, tam donanımlı ambulansla sağlık kuruluşlarına taşıdı.

Sağlık ekibi, sağlık hizmetlerinin dışında da destek istenen her konuda yurttaşlara yardımcı oldu. Ekipler, ambulansla sağlık hizmeti vermediği zaman dilimlerinde, insani yardım eşyalarının depremzedelere ulaşmasını sağladı. Çocukların tedavilerini yapan, ilaçlarını karşılayan, temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran ebenin de görev yaptığı ekip, çocuklarla özel olarak ilgilendi. Sağlıkçılar, boş kaldıkları zamanlarda çocuklarla oyunlar oynayarak, şiirler okuyarak depremin yol açtığı sorunları aşmalarına destek oldu. 6 gün boyunca Hatay'da görev yapan ekip, görevlerini tamamladıktan sonra Gaziemir'e döndü.

"İyi ki oraya gitmişiz"

Deprem bölgesindeki yaşanan zorlukları "Çok uzun zamandır bu mesleği yapıyorum ama deprem bölgesinde inanılmaz zor ve birçok insanın kaldıramayacağı koşullar vardı" ifadesiyle anlatan Acil Tıp Teknisyeni Zeki Yıldız, "Depremin ikinci günü Hatay merkeze ulaşarak enkaz altında kalan yaralılara ilk müdahaleyi yaptık ve hastaneye ulaşmalarını sağladık. Sağlık hizmetinin ve hasta taşımanın dışında kalan boş vakitlerimizde gıda, battaniye ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için afetzedelere destek olduk. Yaralı insanlarımızın tamamını başarılı bir şekilde hastaneye ulaştırdık. İyi ki oraya gitmişiz ve insanlara fayda sağlamışız. Vicdanım çok rahat"

"Çocukların yaralarını sardık"

Özellikle depremzede çocuklara destek olmak için gönüllü olarak Hatay'a gittiğinin altını çizen Ebe Arzu Sönmez, "İhtiyaç duyan her hayata dokunmaya çalıştık. Ebe olduğum için çocuklar ve kadınlar beni her zaman çok etkilediği için deprem bölgesine gönüllü olarak gittim. Oradaki çocuklarla birebir destekte bulunduk. Onlara tıbbi yardım, ilaç ve hasta nakli konusunda hizmet verdik. Depremi yaşayan çocukların birçoğu depremden habersiz bir şekilde oyunlar oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar. Ama biz onların gözlerindeki korkuyu görebildik. Onların korkularını bir nebze azaltmak için oyunlarına dâhil olduk, sohbet ettik. Deprem bölgesinde bebek maması, bebek bezi, kuru gıda, ped gibi ürünlere acil olarak ihtiyaç var. Yardım yapmak isteyenler bu eşyaları gönderirse çok daha faydalı olur" diye konuştu.

Deprem bölgesinde ambulansın içinde, 20 metrekare büyüklüğündeki alanda 6 gün boyunca hayatlarını sürdürdüklerini ifade eden Hemşire Hazal Sert, "Deprem bölgesinde görev alanlarımızın çok dışına çıktık. İhtiyaç duydukları her noktada elimizden geldiğince insanların hayatlarına dokunduk. Yeri geldi çocuklarla oyunlar oynadık, şarkılar söyleyip, şiirler okuduk. Yeri geldi eşyaları taşıyarak ihtiyacı olan yurttaşlara ulaştırdık. İyi ki oraya giderek insanların yanında oldum. Dilerim bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.