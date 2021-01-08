Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Koronavirüs salgını sürecinde teyakkuza geçerek toplum sağlığının korunması için çalışmalar yürüten; salgının ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle mücadele eden yurttaşlara destek olan Gaziemir Belediyesi, bu dönemde sokak hayvanlarını da unutmadı.

Salgın nedeniyle yurttaşların evde kalması ve sokağa çıkma kısıtlamaları, kafe, restoran gibi birçok işletmenin kapalı olması üzerine sokak hayvanlarının aç ve susuz kalacağı endişesiyle harekete geçen Gaziemir Belediyesi, can dostların mama ve suya ulaşabilmeleri için destek oluyor. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanındaki mama odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyulan su odaklarına düzenli olarak su dolduruyor. Belediye ekipleri özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ilçenin tamamında mama ve su dağıtım işlemine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Can dostlarımızı unutamayız

Veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırılma, salgın hastalıklara karşı aşılanma, sahiplendirilme, kimliklendirilip kayıt altına alınma, barınma, ilaçlanma ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgın sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını dile getirdi. Bu dönemde sokak hayvanları için “Bir kap mama, bir kap su” kampanyasını başlatarak yurttaşlardan sokak hayvanları için mama ve su bırakmalarını istediklerini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Salgından korunmak için bizler eve kapanırken can dostlarımız sokakta aç kalmasın diye onlara mama ve su dağıtımını yoğunlaştırdık. Havaların soğuduğu bu zor günlerde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ilçemizin dört bir yanında sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama ve su dağıtıyor, onları asla yalnız bırakmıyor. Ekiplerimiz, onlar için mama ve su dağıtmaya devam edecek” dedi.