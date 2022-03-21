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Gaziemir Belediyesi’nden ‘engelsiz’ sağlık hizmeti

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bir projeye imza atan Gaziemir Belediyesi, down sendromlulara ve ailelerine Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti ve Fizik Tedavi Hizmeti vermeye başladı

Gaziemir Belediyesi’nden ‘engelsiz’ sağlık hizmeti
21 Mart 2022 Pazartesi 14:36

Yurttaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha güçlü olması için binlerce yurttaşa sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bir proje başlattı. Gaziemir Belediyesi’nin Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti ile Fizik Tedavi Hizmeti’nin kapsamını genişleterek down sendromlu bireylerin ve ailelerinin bu hizmetlerden yararlanmasını sağladı. Gaziemir’in sağlık üssü olan Sağlık Köyü’nde organize edilen hizmetlerden yararlanmak isteyen down sendromlu bireyler, telefonda randevu alarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Diyetisyen Hizmeti

Sağlık Köyünde verilen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti ile Gaziemir’de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor,  yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Diyetisyen hizmeti kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı’ndan yararlanmak isteyen down sendromlu bireyler, 0232 999 0 112-1853 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında vatandaşlar, psikologla görüşmelerinde sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında merkeze gelip destek isteyen yetişkinlere ve ergenlik çağındaki bireylere psikolojik destek veriliyor. Psikologla görüşüp destek almak isteyen down sendromlu bireyler ve aileleri 0232 999 0 112- 1856 numaralı telefondan randevu oluşturabilecek.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti


Gaziemir Belediyesinin bu hizmeti kapsamında, evden dışarı çıkma imkânı bulunmayan yaşlılara ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara evlerinde, diğer hastalara ise özel olarak tasarlanan merkezde fizik tedavi hizmeti veriliyor. Fizyoterapist, vatandaşların fiziksel aktivitelerini ve hareket yeteneklerini artırmak için özel bir programı uyguluyor. Fizik tedavi hizmeti almak isteyenlerin 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

Etiketler; #izmir #gaziemir belediyesi #engelsiz
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