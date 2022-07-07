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Gaziemir Belediyesi’nden öğrencilere tercih desteği

Gaziemir Belediyesi’nin dar gelirli ve başarılı öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’nde, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek

Gaziemir Belediyesi’nden öğrencilere tercih desteği
07 Temmuz 2022 Perşembe 13:57

Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek eğitim alacakları okulu seçme konusunda rehber öğretmenlerden destek alabilecek. Öğrenciler,  Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda aldıkları puana göre, rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemir’de ikamet eden öğrenciler, 4 Temmuz’da başlayıp 20 Temmuz’a kadar sürecek tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere Atıfbey Mahallesi 5 sokak No: 11/2A adresinde bulunan GAZİDEM Ana Kurs Merkezi ve Menderes Mahallesi 1125/1 sokak No:1A adresindeki GAZİDEM Sarnıç Kurs Merkezi’nde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet veriliyor.

GAZİDEM’deki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 (Merkez) ve 0232 281 56 64 (Sarnıç) numaralı telefonları arayarak randevu alabilecek.

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