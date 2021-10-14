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Gaziemir Belediyesi’ne 2022 yılı için 285 milyonluk bütçe!

Başkan Halil Arda yönetiminde toplanan Gaziemir Belediye Meclisi, 2022 yılı performans programı ile gelir-gider bütçesini görüştü. Belediyenin 2022 yılı bütçesi 285 milyon lira olarak belirlendi. Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Arda, “Aldığımız önlemlerle, uyguladığımız mali disiplinle ekonomik yapısı güçlü bir belediye yarattık. Görevimizi layığıyla yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Gaziemir Belediyesi’ne 2022 yılı için 285 milyonluk bütçe!
14 Ekim 2021 Perşembe 12:21

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü toplantısında 2022 yılı gelir gider bütçesi ve 2022 Yılı Performans Programı görüşüldü. Gaziemir Belediyesi’nin 2022 Yılı Performans Programı’nda, 75 performans hedefi ile 76 proje ve faaliyet yer aldı. Performans programında yer alan hedeflerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan bütçe ise 285 milyon lira olarak belirlendi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Performans Programı ve bütçe ile ilgili görüşlerini belirtmek isteyen meclis üyelerine söz verdi. CHP Grubu’nun görüşlerini Grup Başkanvekili Ünal Işık ve İlhan Özköse; AKP Grubu'nun görüşlerini Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile Ali Gönen; MHP Grubu’nun görüşlerini ise Selahattin Şahin açıkladı.

Ülkemizin ekonomik koşulları bizi etkiliyor

Bütçe görüşmeleri sırasında getirilen eleştirilere tek tek yanıt veren Başkan Arda, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan belediyelerin de çok etkilendiğine vurgu yaptı.
Artan enflasyon oranlarına ve döviz kurlarına dikkat çeken Başkan Arda, mevcut ekonomik şartlardan dolayı belediye bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 46 artırdıklarını söyledi. Pandemi koşullarının yol açtığı sorunlara dikkat çeken Başkan Arda, bütçede en büyük payı yatırımcı müdürlüklere ayırdıklarının altını çizerek “Keşke ülkede enflasyon olmasa, fiyatlar artmasa da aynı bütçelerle devam etsek. Bütçemizi artırmasak, onu da eleştirecektiniz. Giderlerimizi kalem kalem değerlendiriyoruz. Yüzde 46’lık bir artış var. Şu an tüm belediyelerin yaptığı bütçeler, bu oranda artıyor. Enflasyonun etkisini yok sayamayız. Plan projede kamulaştırmalarımız var. Kamulaştırmasız el atmalar ile ilgili önümüze çıkacak mali tablolar var, bizim kamulaştıracaklarımız var. Artan, eksilen müdürlük bütçelerimiz var. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde sadece personel maaşları artacağı için yüzde 24’lük artış öngörülmüş. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nde araç alımımız var. Fen İşleri Müdürlüğümüzde yüzde 178’lik artış var. Bunun içinde 100. Yıl Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezi için 33 milyon kaynak öngörülüyor. Onun dışında iş makinesi alımı var, ciddi miktarda asfalt ihalesi yapacağız” diye konuştu.

Ayağımız yere sağlam basıyor


Fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projeler ve kültür, sanat ve spor alanında da projeler yaşama geçirdiklerini ifade eden Başkan Halil Arda, “Kurslar, kültür etkinlikleri devam edecek. Bir sosyal marketimiz var. Şu an 600 küsür aileye yardım yapılıyor. Engelli hizmetlerimiz ile ilgili bir merkez düşünüyoruz. Kurslarımız, eğitimlerimiz, kültür sanat etkinliklerimiz devam ediyor. Gaziemir’in geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Gaziemir’in malına sahip çıkıyoruz, kuruşunun hesabını yapıyoruz. Bugün Gaziemir Belediyesi’nin faiz geliri var. İzlediğimiz para politikası, almış olduğumuz kararlar ayağımızı sağlam bastığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından belediyenin 2022 Performans Programı ve 285 milyonluk bütçesi, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyesinin ret oyuyla oy çokluğuyla mecliste kabul edildi.
Başkan Arda, bütçenin onaylanmasının ardından yaptığı kapanış konuşmasında, “285 milyonluk bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Meclisimize ve emeği geçen bütün bürokrat arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler; #gaziemir belediyesi bütçe #Halil Arda
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